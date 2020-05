Sondaggio: cala la Lega, sale il M5S

In calo la Lega, crescono M5S e Fratelli d’Italia. E’ quanto emerge da un sondaggio sugli orientamenti di voto in Italia realizzato da SWG per il Tg di La7. La Lega di Matteo Salvini è ancora il primo partito con il 27,3%, ma perde lo 0,9% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. Alle sue spalle c’è ancora il Partito Democratico con il 20,2% (-0,1), poi il Movimento 5 Stelle che fa segnare un +0,8% attestandosi al 16,2%.

La crescita più significativa è però quella di FdI di Giorgia Meloni, al 14,9% (+1,1). Seguono Forza Italia con il 5,3% (-0,8), Sinistra Italiana Mdp Art.1 con il 3,3% (-0,1) e Italia Viva con il 3,0% (-0,4%). adnkronos