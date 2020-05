Coronavirus, Meluzzi: c’è un pericoloso partito filocinese che non vuole capire

Il prof Alessandro Meluzzi: “C’è un sotterraneo ma neppur troppo nascosto partito filocinese pericoloso come virus! Virus che da test sierologici e da tante evidenze cliniche circola in Italia già dall’autunno. Ci hanno raccontato molte balle di regime fino a rinchiuderci come un golpe. Chiediamoci perché.”