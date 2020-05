Per incontrare la fidanzata la nasconde nel bagagliaio: multato

Non voleva aspettare l’inizio della fase 2, voleva vedere subito la fidanzata e allora l’ha nascosta nel bagagliaio dell’auto per eludere i controlli dei carabinieri e poter passare un pò di tempo insieme con lei. L’episodio è avvenuto sabato scorso alle porte di Storo, in Trentino, protagonisti due impazienti giovani della zona.

Ad un posto di blocco lungo la strada provinciale 69, i carabinieri hanno bloccato un’auto guidata da un ventenne. Il giovane subito si è mostrato agitato per cui i militari hanno deciso di approfondire il controllo. Aperto il bagagliaio è saltata fuori una ragazza, vistosamente imbarazzata.