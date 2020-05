Oms: grazie Conte per 71 milioni per risposta globale al Covid

Condividi

ROMA, 4 MAG – “Grazie mille Giuseppe Conte per avere partecipato alla conferenza ‘Uniti contro il coronavirus’ e per aver promesso 71,5 milioni di euro alla risposta globale al Covid-19. L’Oms apprezza la sua leadership e la sua cooperazione per porre fine alla pandemia.”

E’ quanto scrive su Twitter il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in merito alla maratona per la raccolta fondi contro il coronavirus. Ghebreyesus ha pubblicato una serie di tweet ringraziando uno per uno i leader che hanno partecipato all’iniziativa.ANSA