Isolata clinica a Roma: 22 positivi tra pazienti e operatori

La Regione Lazio ha disposto l’isolamento della clinica Latina dopo che 10 pazienti e 12 operatori sono risultati positivi. Si cercano due operatori che non si sono presentati per effettuare il test.

“E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 2 ed è stato disposto l’isolamento della clinica Latina e il trasferimento dei pazienti all’Istituto Spallanzani. La direzione sanitaria della clinica deve dare adeguata informativa ai famigliari dei pazienti. Da una prima verifica infatti risultano inadempienze della struttura nel rispetto dell’ordinanza regionale. E’ in corso l’audit. Sui tamponi effettuati ai 29 pazienti, 10 risultano positivi e su 37operatori, 12 sono positivi. Sono inoltre in corso le ricerche di 2 operatori che non si sono presentati”, comunica in una notala Asl Roma 2. www.rainews.it