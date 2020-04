Merkel: “Disaccordo su come finanziare Recovery fund”

Tra i leader Ue non c’è accordo su come dovrebbe “essere finanziato il Recovery fund”, se “con sussidi o prestiti”. Lo ha ammesso la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa a Berlino al termine del vertice Ue.

La Merkel ha tuttavia sottolineato come sia stato “chiaro a tutti che abbiamo bisogno di questo Recovery Fund. Voglio dire molto chiaramente che una tale soluzione comune è nell’interesse della Germania, perché le cose possono andare bene per la Germania se le cose vanno bene per l’Europa”.