Grecia: navi per quarantena dei migranti, piano finanziato dalla UE

L’Oim fa sapere di star continuando a coordinare il trasferimento di oltre 2.000 rifugiati “vulnerabili al Covid-19”, dai campi sovraffollati delle isole greche e delle periferie, in appartamenti, in collaborazione con l’Unhcr, l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati. L’Oim ha pianificato il trasferimento dai campi sulle isole, come Lesbo, Chio e Samo, in alberghi e appartamenti sulle isole o nella Grecia continentale “entro un paio di mesi”, come ha ricordato alcuni giorni fa il capo dell’Oim in Grecia, Gianluca Rocco.

Fra i 2.000 rifugiati giudicati “vulnerabili” al virus, ci sono diverse persone di oltre 65 anni e altre con problemi di salute.