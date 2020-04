Biella: bracciante straniero attacca brutalmente carabiniere, maresciallo spara

Di Mauo Zola – Era stato da poco assunto come bracciante agricolo in un’azienda di frazione Piana, a Trivero, nel territorio di Valdilana, il cittadino maliano K. D., 37 anni, incensurato, con regolare permesso di soggiorno, arrestato domenica mattina alle 7 per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

A chiamare i carabinieri è stato il titolare dell’azienda, dopo che l’uomo senza apparente motivo aveva iniziato a urlare contro i presenti, cercando di colpirli con un bastone e danneggiando un’autovettura. All’arrivo dei carabinieri aggrediva anche loro colpendo il comandante della stazione di Valle Mosso e un brigadiere con il bastone, gettando a terra il secondo, senza fermarsi anche quando un terzo militare gli spruzzava in volto lo spray al peperoncino in dotazione.





Visto che l’uomo cercava ancora di colpire alla testa il brigadiere, il maresciallo capo Daniele Ciani, impugnata la pistola gli ha sparato nel piede destro. Dopo essere stato bloccato il maliano è stato sedato dai sanitari del 118 e trasportati in Pronto soccorso, dove gli sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi, subito dopo è stato trasferito in carcere. Anche due carabinieri e un dipendente dell’azienda agricola hanno dovuto essere medicati per i colpi subiti. Leggi la notizia su La Stampa Bellanova: “Per far ripartire l’economia regolarizziamo 600mila clandestini”

