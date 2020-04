Coronavirus, Conftrasporto: rischio stop dei camion

Condividi

ROMA, 14 APR – “Non c’è più tempo da perdere: senza un decisivo intervento del Governo assisteremo a chiusure spontanee da parte di imprese di autotrasporto“. E’ l’allarme del vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto, Paolo Uggè, per il settore dell’autotrasporto.

“E’ allo stremo – dice – fra committenti che provano a sfruttare la situazione non pagando neppure le fatture di gennaio febbraio e le operazioni bancarie che seguono la prassi normale e ritardano la messa a disposizione della liquidità”. “Tutto questo – per Uggè – sta costringendo le imprese a sospendere l’attività. Il Governo potrà aprire fin quando vuole la fase due, ma senza chi trasporta i prodotti le merci resteranno sui piazzali”.







Uggè dice che le imprese ricorreranno alla cassa integrazione, “alla quale il Governo dovrà far fronte se non vuole che mondo del lavoro si compatti in un’azione che rischia di divenire realmente pericolosa”. “Si sappia che noi non staremo a guardare inermi la fine delle nostre imprese”, dichiara il vicepresidente. ANSA