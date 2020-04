‘Mafia nel Nord Italia’, Saviano attacca la Lombardia su un giornale francese

“La debolezza è credersi invincibile”, si intitola così un articolo scritto da Roberto Saviano per il quotidiano francese Le Monde. L’oggetto è la Lombardia, “la regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata la meno preparata ad affrontare la pandemia, con scelte a cui i suoi leader dovranno rispondere prima o poi. Nel sistema italiano, l’organizzazione dell’assistenza sanitaria è una prerogativa delle regioni. In quest’area, la Lombardia è leader: è caratterizzata da una forte combinazione di strutture private e pubbliche create dalle amministrazioni di centrodestra al potere negli ultimi due decenni. Questa regione è il territorio di Silvio Berlusconi e la roccaforte di Roberto Formigoni, recentemente condannato a cinque anni e dieci mesi di carcere per gravi atti di corruzione riguardanti, precisamente, i legami tra potere regionale e settore sanitario privato”, scrive Saviano su Le Monde.

“Fino a un mese fa, si credeva che tale corruzione fosse solo un incidente. Ma questo è tutt’altro che vero. Come specialista in sistemi criminali e mafiosi, ho notato per anni che gli italiani del nord sono ancora erroneamente convinti che il marciume provenga “dall’esterno””.