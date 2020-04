Crisi coronavirus, imprenditore in Svizzera: “Soldi ricevuti in dieci minuti”

Dieci minuti in banca e si ottiene subito un prestito pari al 10% del fatturato dell’azienda. E’ quanto succede in questo momento di crisi in Svizzera, secondo la testimonianza di un imprenditore italiano, Michel Cohen, al vertice di un grosso gruppo del settore odontoiatrico operante sia nel nostro Paese che in territorio elvetico. VIDEO QUI

“Compilando un form online l’erogazione dei fondi è stata rapidissima”, spiega il manager in un video mandato in onda da “Mattino Cinque”. “I soldi servono adesso, non tra tre mesi nè tra sei mesi”, afferma Cohen. “Ci auguriamo che quello che abbiamo ottenuto in Svizzera molto rapidamente di poterlo ottenere anche in Italia”, conclude il dirigente.