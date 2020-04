Coronavirus, Crimi: Mes non idoneo, Conte ci stupirà

“Noi M5S riteniamo il Mes non idoneo ad affrontare questa crisi. Ieri non è stato attivato, è stata fatta una proposta all’Eurogruppo. Si tratta di una linea di credito, garantita dal MES, che noi non voteremo mai”. Lo ha detto il capo politico del Movimento Cinquestelle Vito Crimi intervistato a Radio Anch’io.

“Noi non vogliamo che il Mes ci sia nel testo e comunque se anche ci fosse non la voteremmo mai. Questo significa che Conte non può sottoscrivere la proposta? Sentiamo cosa ci dice il presidente Conte oggi: dobbiamo ancora ascoltarlo per sapere qual è il risultato e come lui si è posto all’interno dell’Eurogruppo. Credo che Conte ci stupirà anche in questa occasione“.

Lo ha detto il capo politico del M5s Vito Crimi a Radio Anch’io dove ha anche sottolineato di essere sicuro che “porteremo una posizione forte del nostro paese al Consiglio europeo”. Sul Mes, ha detto ancora Crimi, il premier “ha le spalle coperte. Il governo è stato forte e duro e ha portato a tutti i tavoli la linea del sì agli eurobond e del no al Mes”. ansa