Coronavirus, 525 decessi nelle ultime 24 ore

Complessivamente 128.948 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Sono 15887 i decessi in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 525 decessi.

Sono i dati diffusi dalla Protezione Civile.

I guariti in totale sono 21815. I casi attualmente positivi sono 91246, le persone in isolamento domiciliare sono 58320, i pazienti ricoverati sono 28949 (-61). In calo (-17) anche il numero delle persone in terapia intensiva (3977).