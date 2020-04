Micelli vince appalto da 4 milioni per mascherine: nel 2018 fu arrestato per truffa all’Inps

Di Francesco Curridori – Piazzapulita ha scoperto che tra le aziende vincitrici delle gare Consip per l’acquisto di mascherine c’è anche la società di Salvatore Micelli, arrestato dalla guardia di finanza di Taranto nel 2018 per erogazioni pubbliche ricevute per imprese inesistenti. Ora Micelli risulta sotto inchiesta per associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni dello Stato e pregiudicato per calunnia nell’ambito di un’altra vicenda giudizia.

Nella puntata andata in onda ieri su La7, l’imprenditore tarantino ha confermato di aver vinto una gara da 7 milioni di euro per consegnare mascherine chirurgiche a 0,64 centesimi “per un valore di 4milioni 554mila euro”, precisa Micelli. “Mi difenderò nel merito perché la maggior parte dei co-indagati io neanche li conosco”, spiega l’imprenditore intervistato dal giornalista Nello Trocchia.

L’interrogazione parlamentare di Donzelli