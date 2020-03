Coronavirus, medico: dopo l’emergenza bisogna andare a Roma a cercare Conte

Lo sfogo di un medico: “Conte sapeva e non ha fatto nulla. Zingaretti sapeva ed è andato a Milano per l’aperitivo. Il governo è in gran parte responsabile di questi morti. Abbiamo il dovere, finita l’emergenza, di andare a Roma a cercare Conte…”

Da parte sua, Conte è convinto di aver agito benissimo e ha detto che sarà la storia a giudicarlo.