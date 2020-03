Coronavirus, dalla Puglia inviato ospedale da campo in Lussemburgo

Daniele Belotti presenta un’interrogazione parlamentare urgente al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Il deputato leghista vuole vederci chiaro sulla notizia, apparsa sugli organi di stampa esteri, secondo cui un ospedale da campo sarebbe stato inviato dalla Puglia – con sei voli cargo – per essere installato in Lussemburgo. Essendo un membro della Nato e paese ospitante dell’agenzia, il Lussemburgo è stato in grado di richiedere l’ospedale da campo, destinato ad aumentare la capacità ospedaliera in modo preventivo. Inoltre i siti esteri sostengono che anche gli altri membri della Nato possono fare lo stesso senza problema, cosa che però non è stata fatta.

“Se davvero fosse così – commenta Belotti – sarebbe a dir poco vergognoso che un Paese come l’Italia, che in questo momento conta quasi 5.000 morti, si fosse ‘fatto fregare’ dal principato del Lussemburgo. Purtroppo l’Italia ad oggi è il paese più colpito al mondo e il governo giallorosso davvero permette che un ospedale militare, completo di rianimazione e di ventilatori polmonari, esca dal territorio nazionale per essere dispiegata in Lussemburgo? Chiedo immediate spiegazioni al Ministro della Difesa – chiosa il deputato della Lega – perché è inaccettabile che in questo momento l’Italia si privi di un ospedale da campo”. liberoquotidiano.it