Coronavirus? Ecco i “migranti” di don Biancalani

Mentre tutta l’Italia è in quarantena, i migranti ospitati nella parrocchia di Biancalani a Vicofaro – Pistoia, sono tutti in giro e fanno le riunioni, gli assembramenti. C’è un decreto che regola il comportamento delle persone in questo periodo, Loro sono esenti?