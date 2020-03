Borsa: Consob vieta vendite allo scoperto

Condividi

La Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto su 85 titoli azionari italiani. Il divieto è valido per l’intera giornata di oggi. Lo annuncia la Consob in una nota. La decisione, che non ha precedenti per l’ampiezza dei titoli coinvolti, “è stata adottata in applicazione del regolamento Ue del 2012 in materia di “Short Selling”, tenuto conto della variazione di prezzo registrata dai titoli nella giornata del 12 marzo 2020 (superiore alle soglie previste dal citato regolamento)”.

Secondo quanto si apprende un’analoga decisione è stata adottata dall’authority spagnola per i titoli della Borsa di Madrid. ANSA