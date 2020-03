San Marino: Zeppa di Zorro?

“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa.”

PETER FERDINAND DRUCKER

Ma allo stesso modo:

“Dietro ogni disastro c’è qualcuno che ha preso decisioni incoscienti o criminali” YVES LIRREVERANCE

di Rolando Biglia

Leggiamo che pare come tra i papabili nuovi Capitani Reggenti ci sia anche Matteo Zeppa:

“interrogativi sul Consiglio di marzo, quello che nominerà i Capitani Reggenti per il prossimo semestre. Verranno indicati da Rete e Noi per la Repubblica, come da accordo stipulato nei concitati giorni dell’alleanza di Governo. Indiscrezioni danno per certo Alessandro Mancini per NPR mentre, per Rete, la scelta pare sia tra Matteo Zeppa e Grazia Zafferani.”(vedi nota 1),

ovviamente pubblicato però da chi non vi dice nulla di quanto realmente sta accadendo in Repubblica, nonostante che, grazie anche al Titan Post, ormai in RSM tutti sappiano tutto, e in redazione lui abbia comunicato stampa regolarmente pubblicato da Libertas ma dal Diggì ignorato con quel che comporta dirigendo TV di Stato ops!

Il simpatico umorista che dirige quella RTVSM, è così burlone che non vi dice che oltre a Nicola Renzi e a tutta la scorsa maggioranza responsabile di quanto sta per aggravare posizioni internazionali delicatissime per la RSM (vedi foto seguenti), lo stesso Matteo Zeppa ha sulle spalle un bel carico da 12 di responsabilità in omissioni, occultamento etc… così come il già segnalato ex elettricista Matteo Ciacci (il nome Matteo nella penisola italica è sempre latore di “stranezze” politiche pare. NdR) e come visibile a questo link: https://segretidibanca.wordpress.com/2020/02/28/san-marino-lelettricista-e-la-mancata-folgorazione-giuridica/

Lettera al Congresso del 2019

Lettera al Congresso del 2020

Da dove verrebbero queste responsabilità?

Bé dal fatto che Zeppa dovvrebbe sapere tutto da anni come dimostrato dalla corrispondenza qui sotto. E il bello che nonostante anche il suo partito ora sia al Governo e abbia ricevuto ogni documentazione sensibile al riguardo ( e si tratta di danni per svariati milioni che la RSM si sta trovando a dover pagare. Uno del “tavoli tecnici” di cui non vi dicono nulla pare proprio essere relativo a quanto vede responsabile anche il retino oltre ai tanti che da queste parti vi segnaliamo.

Ma questa e-mail fu solo quella del 2018 mentre Zeppa & C. retini era da mò che erano informati del caos in BCSM Tribunale ed Asset.

Come? Guardate qui sotto:

Quindi, cari sammarinesi onesti, a parte i colpevoli diretti delle malefatte in BCS, Asset, BCSM e, a quanto pare Tribunale ed SDS, tenete ben presente anche tutti i nomi di coloro “altri” che vi hanno,portato a questa situazione.

A partire da Valerio Benvenuto di BCS, ai legali di BCS e Asset che facevano capo all’Avv Matteo (ancora?) Mularoni, Mario Giannini, passando per l’ Ambasciatrice a Roma Rotundaro, Marino Cecchetti, Diggì Romeo, Sara Bucci, le SDS interni, industria e finanze…

Scriveteveli questi nomi e fate il da farsi, perché parrebbe che solo per colpa di Renzi e Tomasetti, visto quanto relazionatogli dall’Ambasciatore italiano (a Gennaio 2018 e Giugno 2019) e non risolto, oggi il tutto costerà una bella vagonata di milioni in più (pare più di cinque e parliamo solo di danno tra il Gennaio 2018 e il 2020. Poi c’è quello dal 2010 al 2018 per la cronaca spicciola).

Se solo i retini avessero denunciato il tutto al momento giusto come di dovere, eh?

Domandatevi perché non l’hanno fatto e come mai ora sono al Governo, non mi pare difficile trarne una risposta.

Nota 1:

( https://www.sanmarinortv.sm/news/politica-c2/consiglio-e-reggenza-circolano-le-prime-indiscrezioni-sui-papabili-col-rebus-coronavirus-a184619 )