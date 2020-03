San Marino: caso BCSM-BCS-Asset-CarispSM. Responsabilità diffuse?

di Marcello Draghi – studiostampadraghi –

Dopo aver analizzato le responsabilità di due dipendenti statali come l’Ambasciatrice Rotundaro e il DG Romeo

Proseguiamo con l’anténora dei responsabili relativamente al caso al link

di modo che chi nella RSM non ha nulla a che fare con giochi di potere, finanziarie italiane, Audit poco trasparenti, televisioni di Stato (che comunque ricevono ordini da Roma) possano eventualmente organizzarsi e prendere i provvedimenti necessari a rifarsi, oltre che finanziariamente, anche a livello d’immagine pubblica come Stato.

In tutta sincerità consiglio però di assumere nel caso avvocati di fuori dall’enclave poiché nell’ipotetica partita a scacchi che per tanto tempo la RSM, in quanto Stato Sovrano, ha avviato con la finanza internazionale violando il violabile, comprende molte delle succitate figure nel ruolo di pedoni, prima linea di difesa contro il sistema spesso abili a rallentare, equivocare quanto invece per i clienti sarebbe utile accellerare.

Ma del resto gli alfieri/commissari in Tribunale si muovono poco e a rilento allo stesso scopo, evitare guai al sistema.

Certo, va detto che qualche Studio Legale parrebbe più cavallo che pedone e che altri sono proprio torri a protezione del Re “Sistema” e della Regina “BCSM”.

Va oltretutto notato come in questa ipotetica partita, come fino ad oggi non esistessero arbitri internazionali e che, invece a quanto pare, a furia di barare, il Sistema se li è portati in casa.

Ciò oltretutto pare che abbia comportato che i problemi creati in casa (per incapacità /delinquenza / collusione/sottovalutazione?… vedete un po’ voi) li abbia esportati anche all’estero con i problemi che ne stanno per conseguire per contagio.

Ci si continua quindi a chiedere, di modo da capire noi e voi, come avrebbero potuto un Direttore Generale subentrato da due mesi e uno Studio Legale dell’importanza di quello allora “nomato” Mularoni Nuzzo Bussoletti, organizzare una sorta di truffa ai danni dello Stato, se non sapevano sin dall’inizio che la partita era truccata.

Voglio dire qual’è l’avvocato che resiste in giudizio sapendo che il cliente è comprovatamente colpevole da documenti reperibili da chiunque avesse accesso ai sistemi informatici (pc o mac. Insomma, computer niente di che…) della banca, senza chiedere una manleva sulla propria responsabilità nel proseguire in giudizio, visto quanto legato al procedimento in corso?

E quale direttore NON responsabile diretto di un ammanco milionario (contro cui le banche DEVONO essere assicurate) si assume la responsabilità di negarlo nonostante evidenze palesi (poi ahi lui! dimostrate in ogni dove) e consente così di avviare provvedimenti contro la cliente che ne causarono la segnalazione alla centrale rischi con conseguente negazione di accesso al credito?

Chi è il pazzo che decide di richiedere allo Stato credito d’imposta su eventuali condanne delle banca che rappresenta, in merito alle malefatte commesse dalla banca assorbita da questa per ordine di autorità centrale e che lui sa essere frutto di reato, perché lui stesso ne era difensore (e proprio con la sua difesa ha innescato il tutto), se non uno che sa che tutto va come deve andare perché esiste un “sistema” a protezione?

Lo stesso sistema che avrebbe sequestrato i quattrini agli stranieri per ordine di una Banca Centrale che ora parrebbe comprovatamente coinvolta nel Sistema di cui sopra e di un Tribunale ad essa legato a doppio filo (vedi LCA di BCS e Asset e mancata indagine a quanto pare su quanto segnalato relativamente ai Bilanci in comune tra BCSM e le due succitate).

Un sistema che quindi coinvolgerebbe il Tribunale e le SDS eventuali. Un sistema che però in caso di condanna di BCSM, ma soprattutto della RSM in CEDU per fatti di questa gravità (violazioni di almeno quattro articoli della Carta conclamati), parrebbe non aver preso in considerazione che di fatto, visto che i giudizi su sequestri e quant’altro sono stati emessi da possibile componente di associazione (a delinquere, di persone o mafiosa fate voi) al sistema succitato, forse andrebbero rivisti alla luce di chi fosse il denunciante. Di come si sia procurato le prove. Se tutto il materiale è “vero” (voglio dire, in uno Stato dove si FALSIFICA il Bollettino Ufficiale grazie al “sistema”, ed il SDS informato della cosa da Autorità straniera non la denuncia è logico porsi il dubbio no?). Chi fosse il Giudice e che legami avesse con i soggetti coinvolti.

Qui sotto il deposito della LCA e i due successivi Bollettini con l’ovvia e infantile marachella al punto uno

Mi spiego meglio: se succedesse che BCSM fosse giudicata colpevole degli addebiti a quanto pare pesantissimi del caso relativo a questo articolo, i ricorsi in merito ad ogni azione legale amministrativo/finanziaria di BCSM sarebbero centinaia e forse di più.

Oltretutto visto che parrebbe dimostrato agli atti che BCSM è collusa al “sistema” almeno dal 2010 anno in cui fu coinvolta con Esposto Ufficiale relativo a quanto era avvenuto in Banca Commerciale Sammarinese cui il Capo della Vigilanza rispose… balle! Menzogne! Bullshits!

La stessa qualità di risposte è poi stata data all’Ambasciatore italiano dal SdS Renzi per la bellezza di due anni salvo poi vedersi puntare il dito in incontro ufficiale a Palazzo Begni ed in presenza dell’avvocatura il 24 Maggio 2019 (cosa nota a TUTTA l’informazione locale ma mai scritta in alcun modo).

Senza contare quanto relativo alla Presidente di BCSM che, oltre a dovere, a quanto pare, molte spiegazioni alle Autorità italiane ed internazionali in merito alla pare mancata denuncia, tra le altre cose, di quanto era venuta a conoscenza grazie alla mail inviatale da giornalista italiano.

Lo stesso che poi però è stato costretto a denunciare la stessa presidente perché, invece di far chiarezza, al di là di ogni logica (e a prescindere da tutta la documentazione in suo possesso), ha calunniato il latore della mail per conoscenza anche ad Ambasciatore italiano (che ha funzione di polizia giudiziaria, come l’avvocato-presidenta forse aveva dimenticato) oltre che di Pubblico Ufficiale locale, mettendo la RSM ancora più in difficoltà di quanto non fosse già.

Dulcis in fundo ecco i pretoriani della sopracitata, premiata ditta Direttori M.M. Moretti-Mazzeo, anch’essi con le proprie responsabilità a quanto parrebbe.

Quantomeno l’Avv Moretti se l’è data a gambe forse dopo aver letto quanto ignorato da altri?

E, mi raccomando, non dimenticatevi di loro:



Va bene, anche per oggi qualche target ve lo abbiamo fornito… ora sta a voi sammarinesi onesti, fatevi sentire, ascoltate e guardate bene tutto, ma soprattutto fatevi rispettare!… Dài che siete di più!