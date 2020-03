Crollo in borsa, “governo doveva fermare gli sciacalli e non lo ha fatto”

“Il Governo deve dire a aziende di fermarsi garantendo cassa integrazione. Il Governo doveva intervenire ieri per bloccare vendite allo scoperto, doveva fermare gli sciacalli e non lo ha fatto. Oggi calo del 10% in borsa” (Giorgio Mule agorarai)