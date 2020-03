Coronavirus, Viminale chiude gli uffici immigrazione

Ci voleva il coronavirus per bloccare l’immigrazione? Se guardi i porti spalancati alle Ong è difficile da credere. Poi leggi una disposizione ministeriale appena arrivata in questura e stropicci gli occhi. Sotto la giusta precauzione per gli agenti destinati agli uffici che sono a contatto con chi viene da oltreconfine e che certamente non si può sapere se positivi o meno al Covid-19 si è disposta la chiusura. Cioè non si rinnovano permessi di soggiorno e non se ne rilasciano di nuovi. Almeno temporaneamente.

Sono le Poste a fissare l’agenda degli appuntamenti in Questura – ricorda la circolare – tanto è vero che ci si riserva di chiedere lo slittamento delle convocazioni già fissate. La decisione è in attuazione del recente decreto Conte, quello che per intenderci ha bloccato la Lombardia e altre 14 province italiane. Per il direttore dell’immigrazione presso il ministero, Bontempi, non è sufficiente limitarsi a chiedere il rinvio evidentemente. È necessario prevenire “possibili contagi del personale”. Oltre che della stessa utenza.