San Marino: dettaglio delle responsabilità

“Abbiamo solo eseguito gli ordini”: dichiarazione divenuta famosa nel Processo di Norimberga dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata una caratteristica predominante della difesa di Eichmann nelle udienze da lui sostenute.

di Rocco Luglio

Piccola anténora spiegata nel dettaglio delle responsabilità nei confronti sia della singola vittima che di quelle a cascata, di quelle del sistema che quanto all’oggetto ha comportato e di quelle che stanno portando la RSM nel baratro (e il fatto che anche sui Social molti sammarinesi si preoccupano delle foto relative agli articoli su detto sistema invece di cercare di comprendere cosa gli sta per accadere se non vengono presi provvedimenti immediati, vi dà la misura della follia collettiva più di quella relativa al COV19…)

Già perché quanto commesso da BDO Italia nel redigere le certificazioni dei conti di Banca Centrale proprio mentre li certificava anche (tramite la stessa persona oltretutto) per le due poi successivamente liquidate e “nascoste” in pancia a Carisp Sm (che nel frattempo è stata siringata a quanto pare di 38 milioni di Euro mettendoli però a Bilancio già esaminato da Fitch e da cui ne è conseguito un rating che con quell’iniezione di liquidi non sarebbe stato tale) non è roba da nascondere agli occhi della giustizia internazionale… o no?

Senza contare quanto accadrà (grazie anche a quanto coloro che verranno nominati nelle righe seguenti, han comportato per l’immagine della RSM la mancata denuncia di notizie di cui sono in possesso nel dettaglio da più di due anni) e quanto ciò comporterà a loro e alla RSM tutta.

Prima dei nomi e dei documenti che inquadrano comportamenti e modus operandi consiglio una rinfrescatina storica per capire come siano comuni i comportamenti dei poi sottocitati:

” (…) In particolare i prigionieri militari negarono categoricamente l’idea che le forze armate avessero sistematicamente commesso crimini di guerra o fatto qualcosa di diverso dal combattere la guerra, esattamente come i loro nemici, (…).

A Norimberga le svariate negazioni e professioni d’ignoranza furono ascoltate con scetticismo dai giudici e le successive ricerche dimostrarono che, in generale, avevano ragione. Fu molto difficile fare breccia nelle forze armate tedesche, i cui capi affermarono insistentemente che la Wehrmacht non aveva perpetrato nessun crimine, a est come a ovest, e accusavano per questo i servizi di sicurezza, la polizia o il barbaro comportamento dei partigiani, contro i quali avevano ordinato rappresaglie durissime.

Durante il regime hitleriano, e soprattutto dopo il suo crollo, i generali tedeschi tentarono di giustificare la collaborazione con il nazionalsocialismo ricorrendo essenzialmente a due argomentazioni: la prima era che i ranghi degli ufficiali subalterni e la base dell’esercito erano imbevuti di nazionalsocialismo a un punto tale che sarebbe stato impossibile organizzare un colpo di Stato; la seconda esaltava la lunga tradizione di sovra-partiticità (Überparteilichkeit) dell’esercito e i suoi doveri al fronte, che impedivano ogni interferenza con il vertice politico(…)”

Avete letto?

Bene, allora è spiegata anche la foto all’incipit, perché credo proprio che quanto sopra sia clamorosamente corrispondente alla realtà di San Marino (forse anche politica viste le Libertà civili violate sistematicamente in Repubblica. cfr caso Jean Marc Tierce tra gli altri) rispetto a quanto imputatole oggi .

La differenza sostanziale è che nonostante la “Norimberga” relativa sia già in corso all’insaputa dei cittadini (grazie a quelli di cui sotto), qualcuno si sta permettendo da due anni di perpetrare e procrastinare le vessazioni in maniera proditoria ed incosciente.

Ciò di cui i soggetti di cui sopra e di cui, sotto, non si sono forse ancora resi conto, è che con quanto ormai evidente e dimostrato a livello di collusioni tra BCS, Asset, BCSM e Istituzioni locali (almeno quattro SDS sono indagabili) si solleveranno o comunque DOVREBBERO ESSERE SOLLEVATI enormi interrogativi sui sequestri di capitali attuate da banche in associazione con quella Centrale poiché è evidente che chi erogava i provvedimenti era in malafede ed agiva nell’illegalità per prima oltretutto in, a quanto parrebbe, chiara e dimostrata collusione con strani personaggi operanti in Tribunale.

A questo proposito ricordo anzi quanto ai relativi procedimenti in detto Tribunale e quanto alla luce dei nuovi avvenimenti farebbe esplodere all’interno dello stesso in merito a legittimità di giudizio ed altro.

Immagino ci saranno richieste di restituzioni a go-go e danni, e sanzioni e immensa figura di merda internazionale da cui risollevarsi sarà impossibile se non tramite commissariamento (visto che s’immagina BCE non ami l’uso delittuoso che si fa dell’Euro in quel Paese).

Ed ora la promessa antenora:

La prima responsabile del tutto, dopo BCS e BCSM, parrebbe proprio l’Ambasciatrice a Roma Daniela Rotundaro, che pare avere comprovate responsabilità nella vicenda e nei suoi sordidi sviluppi, con le sue probabili menzogne ed omissioni contro cittadini italiani documentate per iscritto e al proposito ci si domanda visto che è responsabile dell’occultamento di informazioni su violazioni di Legge italiana ed europea su Antiriciclaggio ed Antiterrorismo oltre che di molteplici crimini finanziari , come sia ancora gradita nel nostro Paese e, nonostante quanto di cui accusabile, sia ancora a piede libero.

Relativamente all’eventuale immunità della diplomatica omertosa, ricordo quelle a cui si ha riguardo, quando si parla appunto di immunità diplomatiche, almeno con riferimento alle immunità spettanti alla persona del diplomatico, sono immunità che concernono la sfera privata dell’agente, il suo agire da privato nell’ambito dello Stato. In questo senso il diritto internazionale gli riconosce una serie di immunità a partire da quella penale. Ma evidenzio anche come dette immunità dell’agente diplomatico hanno COMUNQUE un valore processuale, il che vuol dire che l’agente diplomatico resta destinatario delle norme di carattere sostanziale. Tutto ciò NON sta ad indicare che l’agente diplomatico NON è destinatario dellenorme penali che vedono la commissione di reati e quindi come debba sottostare pure a quelle norme, certamente, o anche alle norme di carattere civile, che concernono i suoi rapporti, finché dura la missione.

Qui di seguito quanto di cui la sopracitata (trovo vomitevole e mi piacerebbe sapere cosa ne pensa l’UDS di un donna che se ne frega di altra donna vessata dal suo Paese nonostante abbia ogni prova al riguardo oltretutto coadiuvata da donna in Tribunale e oggi da donna in BCSM)

Altro enorme responsabile è il DG della TV di Stato Romeo che, insieme ai i suoi collaboratori con Sara Bucci in testa alla lista (altra donna contro i diritti di una donna!) nonostante in possesso di ogni documentazione a comprova delle malefatte in BCS, Asset e BCSM da almeno tre anni NON HA SCRITTO UN RIGO PER AVVISARE I SAMMARINESI. Faccio notare i toni della conversazione chi ha chiamato chi per avere notizie e chi alla fine dal TU è passata al Lei sparendo nel nulla con le informazioni utili a sammarinesi e italiani.

La cosa che però travalica la misura conducendo il sedicente filosofo dell’omertà o quant’altro creda di essere è che è riuscito a pubblicare comunicato stampa di avvocato il 10 dic 2019 (vedi link sotto) mentre il Governo latitava ma ora che il Governo c’è col fischio che ha pubblicato lo stesso comunicato stampa inviato dallo stesso avvocato e comunque pubblicato dall’altro omertoso “di Stato” (salvo se non preso metaforicamente per le orecchie) Cecchetti (cfr secondo link qui sotto).

https://www.sanmarinortv.sm/news/comunicati-c9/l-avvocato-fattori-porta-all-attenzione-il-mancato-risarcimento-di-somme-sottratte-a-una-cliente-da-15-anni-a181146

http://www.libertas.sm/notizie/2020/02/28/san-marino-cittadina-italiana-da-15-anni-tenta-di-recuperare-i-propri-soldi.html

Ecco comunque la prova di come alla TV di Stato tutto sappiano ma nulla dicano….