San Marino: attenzione allo StruzzoVirus!

Condividi

“Vedere ciò che è giusto e non farlo è codardia.” CONFUCIO

di Marcello Draghi -studiostampadraghi-

Ho avuto il piacere di condurre una breve intervista al mio collega Davidson da cui sono unito più che fraternamente, in merito ai comportamenti dei vari attori della vicenda che oltre ad imbarazzare le Istituzioni italiane, prese in contropiede da comportamenti istituzionali sammarinesi di una scorrettezza che non si è mai vista (salvo che nel medioevo), considerando che egli ne è non solo testimone, ma anche rappresentante ufficiale della vittima di fronte alle Autorità italiane. Considerata la vicinanza tra noi eviterò l’ipocrisia del lei e dei cognomi:

M: – Ciao Stefano, ti pongo qualche domanda serrata relativa a quanto di cui tu sei testimone da almeno dieci anni e che ti ha visto coinvolto anche fattivamente nel tentativo di districare la matassa.

S: – Ciao Marcello. va bene. Tieni però presente che la matassa inizialmente era un filo, non tanto lungo che permetteva perfettamente di vedere a chiunque guardasse chi fosse ben saldo ad ognuno dei due capi. Ci hanno sostanzialmente pensato in Banca Centrale (oltretutto mentendo marchianamente per iscritto, come da documentazione in mano ad ogni autorità competente italiana, locale ed internazionale) con Gumina, Giannini e Ielpo (con quest’ultimo ho parlato più volte per telefono all’inizio dell’annosa questione) che invece di risolvere quanto evidente, visto che ogni accusa si è poi dimostrata non solo fondata ma che il reato era evidente anche ad un cieco, hanno obbligato la vittima di furto, in accordo con furbino italiano e avvocato “sine scrupoli”, da parte dei dipendenti BCS di adire al Tribunale.

M: – E prima di Banca Centrale mi dicevi che anche in Banca Commerciale furono molto incoscienti se non sbaglio?

S: – Incoscienti o delinquenti? Perché la differenza giuridicamente è sostanziale direi. Il fatto di aver addirittura innescato una resistenza temeraria in giudizio, su ciò che sapevano perfettamente essere contra legem, ha mostrato infatti come (nonostante in fondo per una banca l’importo distratto alla cliente non fosse quasi nulla) anche per pochi spiccioli e di fronte ad evidenze i banchieri di San Marino, che poi sono italiani visti gli azionariati, non facevano nulla per evitare al Paese (i cittadini) quanto poi, alla fine, viste le incoscienze e i pressapochismi di tutti, sta rappresentando il più grande problema per San Marino oggi viste le profonde interconnessioni di quanto all’oggetto con quasi tutti i procedimenti pendenti relativi ad Asset (e di conseguenza CarispSM?) nati solo dal NON AVER VOLUTO VEDERE quanto evidente già al momento dell’acquisizione di BCS.

M: – E lo struzzo virus cosa c’entra quindi?

S: – C’entra per tutti quelli che, dall’inizio della vicenda, nonostante avvisati dal sottoscritto e poi dagli avvocati della vittima e quindi dalle Istituzioni italiane, invece di attivarsi per mettere la parola FINE alla vicenda (che oltretutto ha risvolti umani di una gravità inaudita alla faccia dei e delle delinquenti che minimizzano…) hanno cominciato ad attivare passaggi della patata bollente a cazzo (quello di Renzi al Magistrato Dirigente è lampante esempio di menzogna/incompetenza/sottovalutazione ) hanno messo ognuno la testa sotto la sabbia, sperando che qualche Santo (immagino i soliti) provvedesse, viste le singole responsabilità in omissione, occultamento, grave negligenza. favoreggiamento, atti persecutori etc…

M: – Ma com’è possibile che NESSUNO abbia fatto nulla?

S: – Marcello, fai conto che la cosa fosse successa nel ‘700 alla Tortuga. Si spalleggiavano tutti uno con l’altro finché poi non è arrivata la Marina britannica e saluti ai pirati…lì è la stessa cosa. Si sono fatti certificare i bilanci di Banca Centrale (con quante cose ne conseguono direttamente visto che sono andati a far parte di quelli dello Stato) dallo stesso Audit italiano (BDO) in contemporanea alle colpevoli di quanto denunciatole e non perseguite ma poi, casualmente messe in LCA e sparite dai Soggetti Autorizzati… Indi non paghi (ma, con ottima probabilità, ben pagati) hanno falsificato…il Bollettino Ufficiale della Repubblica (robetta cosa vuoi che sia…) con quanto ciò comporterà a livello interbnazionale, CEDU e quant’altro…(fino a qualche tempo fa senza le testa sotto la sabbia si sarebbe potuto scrivere “avrebbe comportato” ma tant’è grazie ai ValentiniRenziBeccari & Co., tra l’altro destinatari – come il Congresso – di missive ufficiali di una certe importanza, visto l’interessamento sul caso di TUTTE le autorità italiane e ora anche UE e FMI.

M: – ma secondo te com’è stata possibile una follia finanziaria collettiva di questa portata visto quanto ora sta esplodendo con più virulenza del COV19 ?

S: – Bé se parti dal presupposto che quando assieme a un noto avvocato del foro di Roma siamo andati a ritirare i documenti relativi alla posizione della vittima presso Banca Commerciale Sammarinese nessuno ha chiesto un documento a nessuno dei due pur non avendo mai visto in faccia chi ce li consegnò… Oltretutto in quella banca la superficialità (ma si chiamiamola così…) era credo “condizione contrattuale nascosta”, visti i comportamenti anche di chi appena subentrato quale Direttore Generale (dopo divertenti episodi in Banca di Roma e di Forlì a quanto pare…), tal Valerio Benvenuto, che nonostante potesse verificare dal suo “sistema informatico” con un semplice click come quanto lamentato rispondesse a verità, decise invece di coadiuvare il “difensore” delle banche Mularoni avvocato Matteo (una volta sempre sui giornali ora latitante, come del resto la Presidente di BCSM di fronte alle Autorità italiane che la attendono da mesi) facendo cominciare così la discesa della pallina di guai (al massimo per quattro ladri che agivano in BCS in verità…) che ora è diventata valanga di letame che sta per ricoprire tutte e tre le vette.

M: – Ma istituzionalmente gli struzzi ci sono stati?

S: – Direi che dal 2010 ad oggi, e sicuramente almeno dal gennaio 2018 (anno d’inizio mediazione diplomatica italiana sulla vicenda) sono più i “responsabili” di omissioni ed altro che i non. A partire dalla Presidenza di BCSM che invece di andare immediatamente a fondo ha negato l’innegabile di fronte all’avvocato della vittima (e per una serie di motivi a ciò relazionati si è presa dal sottoscritto una denuncia per calunnia) nonché all’Ambasciatore italiano. Come detto, oltretutto, sono mesi che non fornisce “spiegazioni” sui comportamenti evidentemente delittuosi del sistema bancario chenon solo non sono stati individuati dalla vigilanza, ma addirittura dalla stessa insabbiati vergognosamente.

Se poi andiamo in Tribunale e guardiamo gli atti è chiaro come la Commissario Volpinari abbia delle responsabilità esorbitanti, con quanto ne conseguirebbe a prescindere dalla radiazione da qualunque Albo di professionisti giuridici. E con lei tutti quelli che per miopia sospetta NON HANNO individuato la presenza di reati però comprovati in primo grado in altro procedimento nello stesso Tribunale e relativamente alle stesse persone. Nè hanno rilevato reati perseguibili d’ufficio NONOSTANTE l’evidenza degli stessi a partire dalla violazione di norme antiricicleggio ed antiterrorismo per arrivare a quelle della Carta europea dei Diritti Umani. Va da sé che se questo caso fosse finito o finisse a “giudizio”, ovvero se arrivasse a logica conclusione in un qualsiasi Tribunale (cosa impedita con ogni mezzo a San Marino come dimostrabile dagli atti ma, visto quanto in italia e in CEDU, probabilmente in rampa di lancio considerate anche le DENUNCE dell’avvocato della vittima a mezzo Stampa ) chi aveva preso 20 anni o 10 nei procedimenti di cui sopra avrebbe subito la mazzata definitiva, altro che appello, capriole e terre da ceci.

M: – Per cui lo struzzo virus è davvero diffuso lassù nonostante il non tirare fuori la testa dalla sabbia sia molto rischioso visto quanto giuridicamente,politicamente e, soprattutto, finanziariamente, sta volando a mezz’altezza?

S: – Caro Marcello, a quelli aggiungi poi l’informazione locale, gli italiani prezzolati in Patria per non divulgare che, però, non si sono accorti nemmeno loro che il girarsi dall’altra parte li avrebbe messi giusti giusti in posizione per un bel ceffone giuridico/deontologico a mano piena. Indi aggiungi i sammarinesi che non reagiscono perché sono o personalmente o magari hanno un parente che lavora in banca o nella pubblica amministrazione. O magari tra gli organi d’informazione (sic) locali.

M: – Chiudo con un’ultima domanda Stefano, salutando anche i lettori, secondo te esiste un vaccino ?

S: – Guariranno all’istante nel momento che i responsabili di queste vicende verranno assicurati alla giustizia e chi dovrà pagare pagherà anche ai cittadini quanto lo Stato si sta trovando in condizione di dover risarcire grazie all’azione di un’amministrazione disonesta e reiterata della cosa pubblica. Poi però starà a loro non esser più struzzi ma suricati. La natura insegna quando si è comunità poco numerosa come ci si deve comportare… ciao Marcello, alla prossima. Salutami tuo zio. E infine quindi: ai sammarinesi onesti, un caro saluto e mi raccomando… mai più!