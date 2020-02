San Marino: l’elettricista e la mancata folgorazione giuridica…

Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie… lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. (Oriana Fallaci)

di Rolando Biglia

Poche parole, le mie ma, in compenso, tutte quelle ricevute il giorno del proprio insediamento (come confermano le ricevute di lettura) da parte del nostro collega Davidson all’ex Capitano Reggente (cosa e per conto di chi reggesse andrebbe identificato) Matteo Ciacci, colui che, pare, sia responsabile del distacco della spina al Governo, a quanto pare senza aver però denunciato i fatti di cui lui era venuto a conoscenza mentre ricopriva l’altissima carica.

Né parrebbe aver sfruttato insieme ai suoi compagni di avventura (i responsabilissimi indiretti sul protrarsi del rischio per la RSM Renzi, Celli, Guidi e Tomasetti) questa ghiotta occasione per fare un po’ di repulisti a San Marino (cosa che pare sia molto dispiaciuta anche a Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia dott. Guido Cerboni, che secondo voci attendibili avrebbe espresso il proprio rammarico per la mancata risoluzione di quanto all’oggetto da parte di chi ne aveva materialmente ogni possibilità) pur avendo anche l’Italia a “favore” (sono due “2!”, infatti, le Lettere al Congresso sulla questione inviate dall’Avvocato Marino Federico Fattori ed è uno il Dossier che dalla Direzione Generale UE si pretende venga chiarito, visto che contiene prove di coinvolgimenti istituzionali ben più gravi di quelle dell’incosciente giovanotto responsabile di NON aver agito nonostante quanto sotto alla RICEVUTA DI LETTURA).

E a quanto pare ci sono altri soggetti equamente distribuiti tra i vari Partiti, Libera compresa, altrettanto al corrente di ‘gniccosa dottò!

Ai Montalbano e Schiavone che sono in voi alimentare l’elementare sentenza…