“Un colpo di freddo”, Mattarella indisposto rinvia visita a Sassari

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non è andato a Sassari per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo del capoluogo del nord Sardegna.

“Sono profondamente rammaricato che un’indisposizione, conseguente a un colpo di freddo, mi costringa a rinviare l’appuntamento con l’Università di Sassari e a non condividere, come desideravo, l’importante momento dell’inaugurazione dell’anno accademico – scrive il capo dello Stato in un telegramma inviato al rettore Massimo Carpinelli – Tenevo molto a par1ecipare a questa importante cerimonia e a poter rivolgere un saluto al corpo docente, agli studenti e a tutti coloro che operano nel suo ateneo, oltre che a essere presente in città. Il mio impegno a render visita a UniSassari è, ovviamente, soltanto rinviato e mi propongo di fissare al più presto, d’intesa con lei, una nuova data. La prego di esprimere a tutti coloro che interverranno il mio rammarico e le mie scuse e a rivolgere da parte mia un augurio di buon anno accademico e un saluto di grande cordialità a tutte le componenti dell’Ateneo”. ANSA