San Marino: i soci di Asset Banca non potevano non sapere. LA PROVA. Olé!

di Rocco Luglio

Documento di eccezionale importanza pervenuto in redazione che inchioda i Soci di Asset banca e gli avvocati dell’Istituto alle proprie responsabilità inerenti a quanto in atto ora in RSM e occultato dall’informazione locale (salvo il coraggioso Titan Post su internet e la Pagina FB San Marino& Co. che ospita i nostri articoli).

Esiste anche copia raccomandata inviata sia ad Europa Trust che a Benefid ovvero i maggiori azionisti di Asset BAnca e compagni di merende di Ercolani Mularoni e compagnia “contante”.

Prima della letterale ricevute e la conferma che ANCHE LE ISTITUZIONI SAPEVANO TUTTO (cfr.indirizzo della copia conferma lettura nella foto sotto ):

Buon ascolto: