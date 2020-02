Coronavirus, Conte: prova tampone solo in alcuni casi per non drammatizzare

“La prova tampone va fatta solo in alcuni circostanziati casi, la prova tampone non va fatta diffusamente, non è che qualcuno oggi avverte un’influenza, una febbre anche alta e fa la prova tampone. Assolutamente non sono queste le raccomandazioni della comunità scientifica, dei nostri scienziati, dei nostri virologi”.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, parlando dell’emergenza coronavirus.

“Il fatto probabilmente in questi giorni di avere esagerato con la prova tampone è un fatto che non risponde – ha aggiunto – alle prescrizioni della comunità scientifica: altrimenti finiremo col drammatizzare quella che è una emergenza sanitaria, ma va affrontata con criteri di razionalità, seguendo dei protocolli molto lineari, di qui l’ordinanza di quest’oggi che riguarderà la restante parte del territorio, o, diversamente avremo l’effetto di diffondere false sicurezze che sono illusorie, generando soprattutto confusione”. (askanews)