San Marino: le Fatiche di Ercolani

Condividi

di Stefano Davidson

Mi pare decisamente fuori luogo e sostanzialmente incosciente quanto dichiarato in comunicato stampa dall’ex cassiere di banca poi Presidente della banca, che nominò suo Direttore Generale l’ex vice Direttore Generale di Banca Commerciale – già (ir)Responsabile Finanza della stessa nelle violazioni ad antiriciclaggio ed antiterrorismo in combutta con altri soggetti locali a partire dall’ex CEO BCS Roberti e altri papaveri in Banca Centrale quantomeno da Giannini in avanti) – tal, poi forse deceduto, Paolo Droghini, nonostante pendenze penali evidenti (ed invisibili solo a Commissari della Legge “distratti”. Da chi o cosa lascio immaginare):

“Ercolani: “Dibattimento occasione per spiegare professionalità e regolarità di Asset”.



In riferimento alla notizia apparsa su San Marino Rtv in merito al procedimento penale a carico del sottoscritto e della Dott.ssa Tabarrini preciso quanto segue:

• sarà finalmente un’ottima occasione per spiegare e dimostrare in udienza l’assoluta regolarità delle operazioni poste in essere dimostrando la professionalità e regolarità nell’erogazione delle somme alla Società AB.

• preciso che il prestito effettuato alla Società AB è stato supportato da garanzie capienti ed abbondantemente congrue rispetto all’operazione posta in essere, come del resto su tutte le operazioni di erogazione del credito di Asset Banca

• ci sono state dichiarazioni pubbliche dell’amministratore della Società AB dove, a suo tempo, dichiarò di aver perso la disponibilità dei beni intestati alla società. Ribadisco che affronto serenamente il dibattimento perché mi dà la possibilità di spiegare i tecnicismi bancari sottesi ad un’operazione di assoluta trasparenza sottolineando l’assoluta fiducia nella Magistratura.”

Spiego il perché. Mancano i punti fondamentali che in quel procedimento potrebbero e dovrebbero uscire, viste le notizie di reato presenti al Tribunale Unico e in mano alle Autorità di entrambi i Paesi, che metteranno la parola fine alla farsa iniziata dalla nascita di un soggetto bancario quale fu Banca Commerciale Sammarinese. E qui cominceranno le fatiche di Ercolani poiché:

verrà probabilmente fuori che AB (come la chiama lui) si faceva certificare i conti in comune con Banca Centrale e Banca Commerciale e così consegnavano al Governo del momento dati illegittimi da presentare in Europa, al Paese e alle Agenzie di Rating.

(come la chiama lui) Verrà probabilmente fuori il tentativo di truffa ai danni dello Stato cercando di far passare per credito d’imposta . nel caso si fossero dovute pagare le pecche di BCS (nel caso all’attenzione della Direzione Geerale Affari UE) un reato di cui comunque si era informati (cosi come lo era il legale sammarinese Asset Matteo Mularoni) e di cui Asset e i Liquidatori BCS sono stati quantomeno favoreggiatori.

. nel caso si fossero dovute pagare le pecche di BCS (nel caso all’attenzione della Direzione Geerale Affari UE) (cosi come lo era il legale sammarinese Asset Matteo Mularoni) verranno probabilmente fuori le (velate) minacce via mail ai cronisti del FQ che indagavano sul caso fatte dall’altro Ercolani, ovvero Giacomo .

(velate) . verrà probabilmente fuori che quanto lamentato sulle mala gestio di AB era perfettamente calzante alla realtà dei fatti ma, soprattutto,

verrà probabilmente fuori (là ed anche in altro procedimento “lì” ) che l’associazione a delinquere non era un postulato ma un teorema dimostrabile quanto quello di Pitagora con un numero di coinvolti inimmaginabile senza quanto già nelle mani delle Autorità italiane

E in merito tutto ciò, considerato quanto comporterà per la RSM a livello finanziario, giuridico e d’immagine, verrà fuori che poteva da lui essere evitato (come da molti prima di lui a partire prima dal succitato Droghini (che tramite il suo avvocato negò evidenze anche davanti al Giudice) all’ex neo DG di BCS Valerio Benvenuto più che informato di ogni cosa dal momento del suo insediamento) semplicemente denunciando le “maialate” di e in BCS, una volta acquisita, invece di lasciar proseguire la resistenza temeraria su caso indifendibile solo che con potentati alle spalle e facendo correre rischi enormi alla RSM tutta come oggi accade.

AB e i suoi soci quindi “probabilmente”, se a San Marino vivono persone coscienti, sarà oggetto di Class Action viste le responsabilità della gestione dei propri bilanci e della propria trasparenza in barba ad ogni accordo o legge internazionale e quanto comporteranno eventuali risarcimenti, multe e sanzioni alle tasche dei sammarinesi.

Così mi pare che il quadro sia più completo, n’est pas?