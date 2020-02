San Marino: lo smemorato di Palazzo Begni

Gli scommettitori sanno che il cavallo chiamato ‘Etica’ raramente va oltre il palo, laddove il ronzino chiamato ‘Proprio Interesse’ corre sempre una buona gara. (Walt Whitman)

di Rolando Biglia

dalla poca informazione sammarinese:

Giustizia, Nicola Renzi ex SdS con delega alla Giustizia: “Vediamo che si procede a spron battuto sull’unica priorità della maggioranza, che sulla giustizia interviene nel modo più deteriore possibile. Dopo aver dato patenti di ingerenza e non rispetto delle norme alla precedente maggioranza, che come è stato dimostrato, sentenze di Garanti alla mano, non ha mai sgarrato una regola, assistiamo a provvedimenti allucinanti come il testo di legge depositato. (…)

Bòn relativamente proprio al tema giustizia, Tribunale e processi questa redazione al completo chiede al professorino che gioca al politico di spiegare come mai sotto la sua “gestione”:

1) Asset Banca è stata messa in LCA impedendo così di fatto che le azioni giuridiche nei confronti della stessa, anche per le responsabilità assuntesi con l”acquisizione (al costo di un Euro pare) di Banca Commerciale Sammarinese farcitura di “merda italica” (di marca che parrebbe “morcianese”) compresa e Direttore Generale in omaggio! (ma poi deceduto…)

2) Lui stesso ha ricevuto denunce da parte dell’Ambasciatore d’Italia (arrivate sino alla Direzione generale Affari UE) relative a evidenti reati commessi da soggetti dirigenti in Banca Centrale, ma non ha fatto nulla, anzi ha addirittura accettato (e parrebbe messo a Bilancio) quanto fornito da BCSM in barba alla dimostrazione palese in suo possesso della falsità del rappresentato e delle precedenti colpe della stessa Banca Centrale (a qualunque trazioni viaggiasse, italiana o svizzera!).

3) Relativamente alle nomine dei nuovi Commissari della legge richiesti a gran voce dal Giudice Caprioli attuale giudice d’appello penale, il quale ricordo aver inviato una lettera sia alla Reggenza che all’Ordine scrivendo le ragioni che lo hanno portato ad annullare l’udienza del processo d’appello penale del procedimento CONTO MAZZINI del 10 ottobre (dopo la precedente “still motion” sul caso visto che era già fermo da 2 anni e mezzo in attesa dell’inizio dell’appello), tengo a far presente come la nomina di detti giudici sia avvenuta sotto l’egida di Governo a trazione Adesso Sm e con RF alla giustizia. (La procedura di presa d’atto all’ ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale costituisce infatti l’atto conclusivo del procedimento per la nomina dei giudici di appello che lo stesso Consiglio Grande e Generale infatti non solo deliberò di avviare in data 15 marzo 2019 ma, a seguito di tale deliberazione ha svolto la procedura selettiva, rigorosamente disciplinata dalla legge, che si concluse con la formazione di una graduatoria di vincitori deliberata dalla Commissione giudicatrice in data 1° luglio 2019), è quindi chiediamo come mai detti indispensabili giudici non sono stati nominati tra Luglio ed Ottobre 2019 quando il Renzi del Titano ancora al Governo combinava quel che combinava insieme al suo compagno di meren… pardòn di avventura Celli e nonostante avesse ricevuto chiaro monito dall’Italia in data 24 Maggio dove a mormorare fu l’Ambasciatore in persona.

5) Cosa ha fatto il SdS da un punto di vista giuridico, vista la funzione ricoperta, relativamente alla notizia della falsificazione del Bollettino Ufficiale da parte di qualcuno (BCSM o Eccellentissima Camera, a piazèr!) e come ha agito in merito alla notizia delle certificazioni comuni dei conti da parte di BDO Italia per conto di Banca Centrale e delle due che poi avrebbe chiuso ovvero BCS e ASSET?

6) Perché ha mentito all’Ambasciatore (o è stata iniziativa di Andreini suo Segretario Particolare), sull’attenzionamento del Prof. Guzzetta al caso segnalatogli dall’Italia, quando ciò era falso (come dichiarato dallo stesso in presenza di testimoni tra cui l’Ambasciatore italiano Vicario) e soprattutto NON ERA argomento che il Professore potesse trattare visto che si trattava di materia da Avvocatura dello Stato.

Sono solo alcune delle risposte che il SDS dovrebbe dare (e non solo a noi…) e ne potrei scrivere all’infinito di domande a questo quantomeno ambiguo personaggio della politica sammarinese, ma le risposte latiteranno sempre perché del resto in certe persone latita tutto, veramente tutto ed è per questo che c’è chi li alleva per poi metterli al Governo di qua o di là…