Milano, senza stipendio da tre mesi: operai sul tetto

Milano, operai salgono su un tetto di via Valtellina per protesta: “Non ci pagano”

Una decina di operai sono saliti sul tetto di un edificio in costruzione in segno di protesta. È accaduto nella tarda mattinata di martedì 11 febbraio, verso le 12:20, in un cantiere di via Valtellina, all’angolo con viale Stelvio, zona Farini. Sul posto sono intervenuti polizia, quattro mezzi dei vigili del fuoco, locale e, per prevenzione, un’ambulanza del 118.

Come riferito dalla questura, il gesto dei manovali era legato al fatto che l’azienda subappaltatrice dei lavori non gli avrebbe pagato lo stipendio degli ultimi tre mesi. Verso le 15:10 gli agenti della Digos insieme al datore di lavoro hanno convinto gli operai a scendere con la promessa che entro fine febbraio riceveranno i pagamenti arretrati. “

