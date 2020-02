Milano, vigilante aggredito con coltello e bottiglia

Addetto alla sicurezza aggredito da due malviventi in Stazione Centrale. Ha chiesto a due ragazzi di allontanarsi dal locale perché erano lì da diverso tempo senza aver consumato nulla. E per tutta risposta è stato aggredito con un coltellino e poi con una bottiglia di vetro rotta. Questo l’incubo vissuto da un addetto alla sicurezza all’interno della Stazione Centrale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e i soccorritori del 118, che hanno trasportato la vittima all’ospedale.

All’origine dell’aggressione, ha riferito il vigilantes, la semplice richiesta di lasciare il bar, che avrebbe infastidito i due stranieri scatenando la loro ira: dopo aver cercato di colpire l’uomo con un coltellino hanno provato con un coccio di bottiglia. L’addetto alla sicurezza però è riuscito a disarmarli, anche se ha riportato lievi contusioni, che sono poi state medicate in ospedale.

I due aggressori invece – un 23enne francese di origine algerina e un 16enne siriano – sono stati subito fermati. Il primo, con diversi precedenti, è stato arrestato per lesioni in concorso con un minore e con l’utilizzo di un arma. Il minorenne, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà e affidato a una comunità.

