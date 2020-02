San Marino: quando il PDCS stava a guardare…

“Il silenzio uccide, il silenzio è un comportamento mafioso.” A. DI PIETRO

di Rocco Luglio

Giusto per par condicio sentiamo il dovere di ricordare a chi legge questi nostri “bollettini” e sa già di quello falsificato per colpa del caso che coinvolge la triade BCSM/Asset/BCS su quanto a San Marino accade all’ “insaputa” di tutti benché a conoscenza dei più, che anche chi si avvolge del 33% elettorale, a suo tempo ha accumulato una serie di responsabilità, anche giuridiche, di non poco conto.

Prima di Adesso San Marino e dei prodi Renzi, Celli, Grais, Moretti (cfr foto qui sotto), Savorelli, Tomasettie Co., autori di una “melina” che nemmeno a Bologna (da dove la genesi del fonema) avrebbero fatto in maniera più sgangherata, irresponsabile e neghittosa, a sedere sugli scranni c’erano infatti soggetti diversi dal 2010 al 2016 e tra loro nomi alcuni very important quali quelli degli ex SDS Arzilli, Gatti e Valentini per esempio…

Ed anche loro, va detto come dovessero essere perfettamente informati su quanto stesse accadendo relativamente al caso che alla fine si è trascinato sulla scrivania delle Autorità internazionali, e di come non fecero nulla per fermare lo scempio, anzi…

forse qualcuno visto quanto ad altri fatti correlati potrebbe sospettare che fecero tanto per contribuire allo stesso in maniera da cancellare anche le tracce dei razziatori? (vedi mail a BCSM qui sotto e mail personali a ex SDS che così comunque risulta persona informata sui fatti che per qualche motivo non ha agito)

Ricordo che ricoprivano incarichi istituzionali quali SDS Finanze, Industria e questo gli avrebbero permesso di sanare posizioni tra l’altro di loro specifica responsabilità in quanto Pubblici Ufficiali, quale quella di chi è all’Industria (in duplice mandato) e, ad esempio, ignorava che il revisore dei conti esterno di BCSM, ovvero BDO Italia facesse lo stesso in contemporanea con Banca Commerciale Sammarinese e Asset Banca dal 2010 al 2014.

E la domanda vera è ma lo ignorava o aveva rapporti con Scelsi? E se lo ignorava perché una volta saputo non ha denunciato?

Lo diciamo perché una tale irregolarità nelle certificazioni di bilancio da parte di BCSM porterebbe lo Stato di San Marino ad aver presentato, in giro per il mondo e per anni, Bilanci Ufficiali più farlocchi di quanto non fossero già probabilmente davvero. E questo è già a conoscenza a quanto pare del FMI appena ripartito dopo aver impartito…

Va evidenziato che chi era alle Finanze, doveva per forza essere informato sui fatti in atto (vista la propria funzione istituzionale e quanta ai doveri di controllo sull’Ente BCSM) e sulle oggettive responsabilità della stessa Banca Centrale sull’accaduto, grazie alle maglie lasciate illegittimamente larghe della vigilanza capitanata da Mario Giannini e dallo scomparso Gumina, che ad attenzione ai reati, pare faccia il paio con la gendarmeria locale (comandata da un italiano con precedenti interessi a Rimini, ovvero nella città dove i giornali, e chi ci serve all’interno, non parlano di quello che accade alle loro porte a cittadini italiani che, magari, necessiterebbero di tali notizie per intentare azioni di responsabilità, ma nisba!) e con la Procura di Rimini che sonnecchia in attesa di input, senza i quali la Legge pare non esista…

Ma ad ogni modo lasciamo come al solito parlare i documenti e sveliamo chi sapeva e chi, dopo nonostante abbia saputo di essere stato scoperto, nulla ha fatto né detto alle Autorità di quanto sapesse.

Ciò da parte nostra viene fatto a beneficio di eventuali azioni di rivalsa da parte di cittadini (che come sappiamo in prima analisi SONO LO STATO e cui forniremo ogni documento) per recuperare quanto toccherà rifondere alla RSM, per colpa di alcuni gestori poco ortodossi della cosa pubblica, visto che la ritenevano “privata”, tanto da applicare sulle notizie relative criteri di privacy da Servizi Segreti Russi in maniera del tutto arbitraria e contro norme e trattati internazionali dagli stessi soggetti di cui sopra firmati e ratificati.

A questo punto, dopo aver letto quanto sapessero anche questi e, soprattutto, dopo aver appreso quanto Adesso Sm sapesse dal 2017 sul fatto che questi oltre a sapere erano pure responsabili, se non altro di evidenti negligenze, come mai non hanno risolto il problema denunciando i fatti e punendo i colpevoli?

Mi sa tanto sia meglio lo chiediate a Sganapino e a Sandrone, là a Fiabilandia, che sicuramente sono più autonomi di quelli che si agitano (ma a vuoto) nel CGG, anche loro informatissimi a partire da alcuni membri di Libera, ma con una mano che li governa stringendoli da sotto che gli impedisce di fare quel che andrebbe fatto per liberare San marino dai soliti ignobili. .

