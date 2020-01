San Marino e la Rete dell’omertà

Condividi

“La connivenza è il modo di essere di quelli che spesso, per capacità, non sanno neppure quel che è giusto e quel che è illegale. Il fatto che di costoro siano piene le Istituzioni di ogni Paese dovrebbe dare da pensare. Ma pensare non è per tutti, ci vuole una testa e deve contenere un cervello, quindi spesso a certe cose non si pensa perché tanto vale usare il pensiero degli altri. Brain sharing in due parole” (cit)

di Rocco Luglio

Congresso di Stato: “Il Governo c’è” ( https://www.sanmarinortv.sm/news/politica-c2/congresso-di-stato-il-governo-c-e-a183054 )

Perfetto.

Allora, qualcuno dei lì presenti mi dica cosa sta facendo ad esempio RETE ora che è al Governo relativamente alle malversazioni di cui sono già a conoscenza da quando erano all’opposizione?

Pare che oltretutto considerata la risposta e visti gli allegati ben descritti nella mail si possa fare la tara alle capacità collettive di gestione delle informazioni oltre che del concetto di legalità e dovere evidenti nei documenti invece a fine articolo.

Davvero Vogliono davvero contribuire a trascinare il Paese in CEDU nonostante il caso all’oggetto ne genererà altri all’infinito come la scopa dell’apprendista stregone Disney?

E davvero vogliono ancora proteggere i mandanti del “sopruso decennale”, che sostanzialmente è la vera causa del perché a San Marino si è arrivati a questo punto, nonostante quanto ne nascerà con buona probabilità riporterà San Marino in una caina più fonda della black list dove ha veleggiato sino a non poco tempo fa?

E i retini, informati sui fatti mentre già erano parte di Commissione Finanze, ad esempio, di quali reati sono colpevoli visto il loro ruolo di Pubblici Ufficiali che a quanto pare NON hanno mai denunciato reati contro lo Stato da parte di BCSM e di personaggi istituzionali alla stessa ricollegabili?

Di seguito tutte le mail di conferma che RETE era ed è al corrente di ogni cosa riguardi il PDCS nonché Adesso Sm, leggettele e poi dite, dite…