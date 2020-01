San Marino: The dark side of the tivù…

“Se non combatti per porre termine alla corruzione e al marciume, finirai col farne parte.” JOAN BAEZ

di Rocco Luglio

Relativamente al delirio di piaggeria pubblicato in questo suo articolo https://sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/l-altra-faccia-di-san-marino-editoriale-del-dg-carlo-romeo-a182890 vorrei rispondere ricordando pochi punti che forse meglio inquadrano la situazione che per qualche arcano motivo il DG Romeo (pare non abbia nome, si chiami ormai proprio solo Digì) non vuole svelare ai suoi concittadini.

L’ipotesi più probabile è che sia con ottima probabilità sostanzialmente corresponsabile della collusione dei vari ambiti (ormai internazionalmente dimostrata) poiché se ne avesse dato notizia quando in possesso di prove (come del resto da almeno due anni) tanti fattacci non sarebbero accaduti e forse non sarebbe dovuto nemmeno cadere il Governo per togliere i referenti istituzionali agli omologhi che dall’estero insistevano per avere spiegazioni su quanto taciuto appunto anche da Romeo.

Che cosa?

Bé la falsificazione di un Bollettino Ufficiale della Repubblica nella parte finanziaria relativa alla messa in LCA di Asset (che contiene BCS) basta?

Il fatto che Banca Centrale si facesse certificare i Bilanci dallo stesso Audit di chi nel contempo controllava è sufficiente?

Il fatto che i suoi giornalisti abbiano da due anni le prove di ogni cosa e quanto farebbe definitivamente deflagrare tutta la combriccola che faceva i soldi grazie alle “connivenze” in BCS, BCSM, Asset e compagnia contante (alla faccia del riciclaggio) e non pubblichino un rigo secondo lui agevola l’economia di San Marino?

Il fatto che lui a San Marino non lamenti l’assenza di un DOVERE d’informazione è ad avviso di chi legge motivo di vanto e di democratica gestione della cosa pubblica in una Nazione che professa ideali cristiani?

Il Digì Romeo sa quanti sammarinesi NON TENGONO PIU’ I PROPRI RISPARMI A SAN MARINO?… Noi si.

Lui dovrebbe perché da quel dato dovrebbe capire che se non ci si fida nemmeno della propria “famigghia” c’è poco da sperare di attirare investimenti.

Forse, al massimo, se attraversa la strada a qualche sammarinese che sta rimettendoci soldi perché lui ha nascosto e continua ad occultare i fatti potrebbe attirare detta forma finanziaria.

E il “montecchio” diggì crede forse anche che il fatto che la delegazione del FMI stia pare stia essere messa al corrente relativamente all’iniezione di 38.000.000 di euro a Carisp SM poi inseriti a Bilancio 2018, ma nel 2019 dopo l’emissione su quell’anno del rating da parte di Fitch, agevoli San Marino? Forse come le strane manovre di Credit Suisse in San Marino e viceversa?

Vi pare normale cari lettori che il soggetto, ben coadiuvato dagli altri praticanti l’antico mestiere, non dia né le notizie di cui sopra né quereli chi lo accusa di mancanza di professionalità o peggio?

“parlare di San Marino è come parlare di una casa che offre molte opportunità al suo interno, ma è circondata da un muro senza porte, portoni o cancelli, tanto per chiudere in metafora. Nessuno sa, nessuno entra” (dalla chiosa del pistolotto del diggì.)

E sul nessuno sa la risata fu clamorosa…

Cari sammarinesi, a quanto parrebbe quindi il diggì insieme agli altri sedicenti giornalisti locali fanno parte della ricetta del “Sistema San Marino”, tutti per uno uno per tutti.

Di Istituzioni, banche, giornali, avvocati e tribunale però non so le dosi della ricetta ma pare quella fosse. Un amalgama perfetta per bloccare ogni tentativo di accesso.

Sono questi soggetti di cui dovete liberarvi in primisi ed a cui chiedere i danni per lo stato in cui hanno ridotto il vostro Stato.

L’altra faccia di San Marino? A dark side!