San Marino: là dove osano gli avvo…cati

“Quando gli ingranaggi di un meccanismo non si bloccano nonostante nel tempo siano stati coperti di merda, si vede che quella merda altro non è che il lubrificante che li mantiene in funzione.” (cit. )

di Marcello Draghi (studiostampadraghi)

Va sicuramente presa in considerazione l’enorme responsabilità nel funzionamento dei meccanismi del “Sistema San Marino” (o Sistema BCS che dir si voglia) che spesso a quanto pare hanno non solo le Istituzioni e il Tribunale, ma gli stessi avvocati.

Ovvero, a prescindere che a San Marino vigano leggi e giurisprudenza che al contrario di quanto in ogni accordo o intesa transnazionale firmata fanno a pugni con il concetto di Giustizia, di logica e soprattutto rispetto dei Diritti Umani, esiste un drappello di professionisti locali (ma in cosa sono professionisti lo lascio al vostro giudizio di lettori…) che, oltre a violare spesso quanto relativo alla cosiddetta “resistenza temeraria” e costringere così lo Stato e di conseguenza i cittadini a spendere per procedimenti che in realtà NON AVREBBERO NEMMENO DOVUTO INIZIARE, si permettono anche di non rispondere a chi denuncia al loro Ordine (?) le malversazioni di diversi suoi componenti.

Non solo, ma addirittura chi di loro si trova nel “bottino” (pisanamente parlando) viene nominato, da coloro per cui parrebbe comprovato aver ripetutamente violato norme deontologiche e giuridiche, ovvero banche locali ça va sans dire, quale Presidente della loro associazione.

Ci sono avvocati che nonostante siano al corrente del reato gravissimo commesso dal proprio cliente, oltre che a resistere in giudizio, in barba a prove scritte della colpevolezza dello stesso, pare che abbiano tentato, in uno strano gioco di scatole cinesi, di trarre credito d’imposta per il proprio cliente dall’eventuale cifre che egli avrebbe dovuto eventualmente sborsare per il reato di cui sopra. E ciò nonostante questi avvocati fossero al corrente dell’illegittimità di quanto approntato visto che precedentemente già difendevano colui che sarebbe stato eventualmente condannato in prima istanza

Verbale BCS Settembre 2011

A San Marino ci sono poi anche avvocati italiani per esempio, che fanno i Presidenti di Istituzioni e che, oltre che fuggire dalle domande dello Stato italiano pare calunnino chi ha documentato il malaffare interno a BCSM e che a quanto pare nonostante denuncia in Tribunale, nessuno lì o là abbia mosso foglia.

A San Marino ci sono avvocati che invece di difendere lo Stato come da protocollo visto il loro ruolo, se ne lavano le mani e pare neghino evidenze documentali a carico dello Stato medesimo aspettando che sia la politica a risolvere, o magari un “patteggiamento” con tanto di “tombale” per la riservatezza, di modo che alla fine dei responsabili nessuno paghi, ma ci pensino i cittadini con le loro tasse, as usual…

Ci sono avvocati che non si chiedono come mai un Magistrato Dirigente muoia in ufficio (viste le emergenze di quel Tribunale tra l’altro) e non venga a quanto parrebbe, approntata l’autopsia di prammatica.

A San Marino l’Ordine di quegli avvocati NON risponde sia alle segnalazioni con documentazione allegata sia alle denunce relative a presunte malversazioni di alcuni dei propri assistiti in quanto comunque relativo ad antiriciclaggio ed antiterrorismo, nemmeno via PEC e nonostante in possesso della documentazione che prova quanto già annotato inizialmente nell’articolo su presidenze ABS et quisquiliae altre…

Per cui la domanda spontaneamente sorta alla fine di queste evidenze è:

ma, a San Marino, ci sono avvocati?

Per fortuna pare di si, qualcuno c’è ancora a dispetto del Sistema…

cfr link: https://www.sanmarinortv.sm/news/comunicati-c9/l-avvocato-fattori-porta-all-attenzione-il-mancato-risarcimento-di-somme-sottratte-a-una-cliente-da-15-anni-a181146

Degli avvocati che poi dall’Italia si servono del o che servono al “Sistema San Marino” ne parliamo alla prossima puntata.