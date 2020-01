San Marino: quanta Svizzera c’è davvero sul Titano?

Condividi

“Fidati delle coincidenze. Sono il sussurro che tradisce il legame tra il possibile e l’inevitabile.” (cit.)

di Marcello Draghi (studiostampadraghi)

In merito a quanto in pentola e relativo a BCS, BCSM, Confuorti, Grandoni e la Svizzera, oggi buttiamo lì un po’ di dati ed una considerazione o due, lasciando al lettore di trarre le sue conclusioni, almeno finché non avremo conferma di ogni dato in nostro possesso relativamente al rapporto finanziario tra Svizzera e San Marino e presentare le nostre.

Ciò poiché riteniamo che troppe cose siano assolutamente in contrasto con la “glasnost” finanziaria promessa dalle Istituzioni locali e per cui è stato inspiegabilmente a nostro avviso, premiato chi, invece, altro non ha fatto che ostruzionismo sulle verità evidenti del “sistema” a vantaggio di tutto fuorché della chiarezza.

Allora ecco un po’ di dati:

Biciesse s.a. Società Svizzera era proprietaria del 23% delle Azioni di Banca Commerciale Sammarinese (di cui aveva “stranamente” lo stesso acronimo…). Durante il primo round del Procedimento che coinvolge i vertici di Banca Commerciale Sammarinese pare si sia appurato come tra coloro che sponsorizzavano i compagni di merende di quanto appunto al Conto Mazzini ci fosse anche tal Mwaffak Madoir socio proprio della società svizzera Biciesse s.a., e procuratore della società londinese Dovecell Limited, esponente di Fin Project).

Il soggetto in questione si scopre anche da quanto all’Operazione PHUNCARD BROKER del Tribunale di Roma che il tale è domiciliato in… Svizzera! (cfr. foto qui sotto da stralcio del dossier) …ma guarda un po’ te le coincidenze…

Nel 2016 quindi, in pieno caos Mazzini e Re Nero ma, soprattutto, in pieno caso “altro” (ed alla fine il più emblematico sul funzionamento del sistema criminale che coinvolgeva Banca Commerciale ed Istituzioni) il 19 Aprile, sul Tagebuch-Nr: 5360 vom 14.04.2016 si legge:

BICIESSE SA in liquidazione, in Lugano, CHE-101.341.183, società anonima (FUSC no. 199 del 14.10.2015, Pubbl. 2425513). Questa ragione sociale è cancellata avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso. (https://www.shabex.ch/co/biciesse_sa_in_liquidazione_CH-514.3.025.291-9.htm)

PUF!

Sparita ovviamente come l’omonima a San Marino… “ri-assorbite nell’unità centrale finanziaria” dello Stato di appartenenza, con tutto quello che contenevano…

Ragionando e valutando poi altre informazioni va tenuto conto anche di come:

Wafik Grais messo a capo di Banca Centrale con i casini Conto Mazzini in piedi fosse ed è di passaporto Svizzero e che il succitato insieme all’italiano Savorelli, viene accusato di aver salvato dal fallimento Advantage Financial di Francesco Confuorti proprio attraverso quell’acquisto di Titoli Demeter con soldi sostanzialmente pubblici (visto l’azionariato di BCSM e il fermo capitali imposto dall’acquisto titoli sopra evidenziato) da soggetto finanziario Svizzero: Credit Suisse.

Quanto appena asserito non è supposizione, ma deduzione, visto che nell’ ordinanza del Tribunale sul caso Titoli Demeter il Commissario della Legge indica che, in base a quanto ricostruito dal Tribunale, l’operazione ha consentito all’ Advantage Financial di Francesco Confuorti di azzerare i propri debiti nei confronti di Banca Cis utilizzando i soldi di Banca Centrale.

Qualcuno si chiede per caso se tra il salvataggio e quanto ci fu nel luglio 2017 al Meeting di Rimini, ovvero il Forum Advantage Financial “Prospettive globali di crescita e dinamiche dei piccoli stati e delle città- stato‘” possano esserci delle connessioni?

Vabbé, non divaghiamo…

Il Grais però nel frattempo in BCSM non si occupa minimamente del caso “altro”, benché segnalatogli più volte anche in inglese.

Si potrebbe ipotizzare che se lo avesse denunciato avrebbe dovuto spiegare altro?

E, soprattutto, si può ritenere che, nel caso, ciò che ne sarebbe uscito fuori avrebbe svelato quanto adottato a modus operandi da BCS e Istituzioni?

E che, di contro, se lo avesse liquidato avrebbe dovuto mettere a Bilancio un perché?

Quanto potrà aver inciso il caso altro sulle sue dimissioni a gambe levate?

Il caso “altro” infatti pare metta Banca Centrale in una posizione peggiore di quanto chiunque lì dentro si aspettasse, visto che nei comportamenti delittuosi, reiterati dalla Vigilanza e dai suoi vertici aziendali, pare si intraveda se non un Associazione a delinquere almeno quella “di persone” visto che le “coperture” reciproche per varie “generazioni” di amministratori e capi dell’Organismo comprovatamente informati sui fatti, sono ormai evidenti anche a un ipovedente, e visto, inoltre, che il caso non è ormai internazionalmente noto “a caso” e quanto ciò quanto potrebbe implicare sull’esito di certe questioni in ballo con l’FMI.

Successivamente, a caos “altro” ormai incontenibile a causa delle implicazioni internazionali che lo contraddistinguono, lo stesso Credit Suisse, secondo quanto dichiarato da Segretario del Partito di maggioranza relativa, ricompra i titoli illegittimamente acquistati da BCSM e la cosa viene fuori a Gennaio ma, da notizie comunicateci in redazione parrebbe che in Svizzera dal 1 Gennaio 2020 non vogliano più avere rapporti finanziari con la RSM e quindi?

Quindi, ci si domanda la reale fonte delle dichiarazioni della Presidente di Banca Centrale quando precisa che detto acquisto si sarebbe però perfezionato nel mese di Novembre 2019 adducendo a motivazione della mancata pubblicazione della notizia semplici volontà a-politiche, visto che si era in campagna elettorale.

Gaffe clamorosa di Venturini?

O rimestamento nel torbido e tra i cascami di pratiche comuni di non così vecchia memoria? ( DAL CONSIGLIO ECOFIN – 10 OTTOBRE 2019 ORE 15:30 La Svizzera esce dalla lista grigia dei paradisi fiscali)

A questo proposito ci si domanda se l’omertà su dati di questo genere proprio in campagna elettorale, momento in cui i cittadini avrebbero diritto di sapere come operano gli Organismi dello Stato per meglio ponderare il loro voto, sia o meno un’ omissione di comunicazioni che pare gravissima. Ma, del resto, anche la comunicazione della LCA di Asset (legata a doppio filo a quanto sopra) non pare sia stata così celere visto che appare in Bollettino di Giugno nonostante comunicazione dei Commissari dell’inizio Febbraio…

Se poi venisse confermato quanto è stato comunicato a questa redazione relativamente a quanto ai rapporti tra Svizzera e San Marino decisamente la cosa comincerebbe a puzzare di bruciato…

…e non poco direi, visto che in questa redazione s’immagina che in un Paese ove la Finanza è ragion di Stato come la Svizzera, difficilmente qualcuno si sarebbe proposto di effettuare un operazione così delicata come il ri-acquisto di tali Titoli al centro di vicende ancora da indagare a fondo, proprio prima dell’entrata in vigore del “fermo” di cui abbiamo avuto comunicazione.

A meno che non ci fosse qualche eccellenza locale o di passaporto locale che magari conosce segreti locali, cui salvare i ciapét magari…

Infine mentre ormai stavo premendo su invio per pubblicare quanto state leggendo, sento una vocina che mi ricorda anche i Bilanci di Banca Centrale, Banca Commerciale e Asset redatti in contemporanea da BDO tra il 2010 e il 2014

e seguo il suo consiglio di vedere per curiosità chi fosse mai l’Audit eventuale di Credit Suisse. Guardate la foto qui sotto tratta da un C.V ( a questo sito https://www.gruppomps.it/static/upload/archivio/19096/2-XS0517046222-Registration-Document.pdf ) che a noi scappa da ridere…

Credo suoni anche strano che un Funzionario del Dipartimento di Giustizia svizzero cui vengono segnalate gravi malversazioni che coinvolgono un cittadino svizzero (in tema di antiriciclaggio ed antiterrorismo oltretutto) con l’appoggio delle istituzioni di un altro Paese ti dica che aspetta la denuncia da parte dell’altro Paese (tipo autodenuncia?) pur leggendo in cc tutta quella lista di persone informate sui fatti n’est pas?…

C’è chi dice che a quel Paese bisognerebbe ci andasse… ma lasciamo stare…

In conclusione, per misurare la quantità di Svizzera presente in Repubblica bisognerebbe (e sarebbe bello) che a San Marino esistesse un Magistrato curioso (o un investigatore della Gendarmeria magari?) invece che solo il “delfino curioso” di nota pubblicità di Parco acquatico lì vicino a Riccione…

…o almeno chiamate sul caso Flipper e i suoi amici!