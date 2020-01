Le scarpe turche per calpestare il cristianesimo

Condividi

I cristiani del Kurdistan iracheno sono riusciti a costringere il governo locale a ritirare dal commercio un modello di scarpe da donna molto particolare. Realizzato in Turchia, come si vede dall’immagine, presenta sulla suola una tradizionale croce assiro-caldea, la principale denominazione cristiana che abita il nord dell’Iraq.

Le scarpe, che come riporta l’agenzia Aina sono state trovate in un “Mega Mall” a Erbil, sono state prodotte da un fabbrica turca chiamata Flo, situata a Gaziantep, e importate dal governo nel Kurdistan iracheno. I cristiani hanno protestato veementemente contro la vendita di queste scarpe che permetterebbe a chi le indossa di calpestare la croce a ogni passo.

Dopo le proteste, il governo musulmano del Kurdistan iracheno ha proibito la vendita in alcuni negozi, ma non in tutti. Segno che la discriminazione in Iraq e in Turchia verso i cristiani non si è mai allentata, nonostante le dichiarazioni di facciata delle autorità.

TEMPI.IT