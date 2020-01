Sardine: andremo a Bibbiano, simbolo di sciacallaggio della Lega

Le Sardine e Matteo Salvini si sfidano a Bibbiano. Il leader della Lega, come confermato anche ieri a Bologna, sarà a Bibbiano giovedì prossimo, alle 18, insieme a Lucia Borgonzoni, senatrice leghista in corsa per il centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Ma nello stesso giorno e nella stessa piazza (della Repubblica) si danno appuntamento anche le Sardine che lanciano un evento su Facebook (non dalla pagina ufficiale), dalle 19 alle 23, accompagnato dallo slogan ‘Gli sciacalli passano, le sardine restano. Bibbiano non abbocca’.

Spiegano gli organizzatori dell’evento, Youness Warhou e Giulia Sarcone: “Li abbiamo visti in sfilata elettorale sugli scalini del Comune di Bibbiano, screditando le istituzioni e colpevolizzando tutta la sua comunità. ‘Usare la clava con Bibbiano’, così si leggeva tra gli appunti di un militante della Lega per la propaganda in Emilia-Romagna”.

