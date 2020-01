Restituzioni, Fattori (ex M5s): 4 milioni sono su conto privato di Di Maio e soci

Agenpress – “MOLLATE il MALLOPPO. Molti fan dicono questo ai parlamentari 5 stelle . Ma in realtà il malloppo non lo molla la dirigenza 5 stelle. Finalmente, dopo le proteste dei parlamentari si rende pubblico il conto intestato anche a Luigi Di Maio “.

Lo scrive in un post la senatrice ex M5s Elena Fattori. “Dei tanto propagandati versamenti ai cittadini solo due su tre risultano effettuati e il tesoretto sul conto privato di Luigi di Maio e soci al 4 Novembre 2019 è di 4 MILIONI di euro (e pochi spicci). Se le camere si fossero sciolte in quella data sarebbero andati all’associazione Rousseau. C’è chi è stato espulso per molto meno.

In attesa che anche questa cifra venga restituita ai cittadini come da impegni presi prima delle elezioni , spero si inizi a fare politica vera per i cittadini in primis, per esempio, la riduzione degli stipendi alla fonte così evitiamo che i soldi pubblici si attacchino alle ditina dei leader di partito . Il mondo sta andando in fiamme ed è ora di pensare alle cose serie non alla propaganda da partitino di periferia