Poliziotti accerchiati e aggrediti da spacciatori, arrestato senegalese

Torino – via Montanaro – Poliziotti accerchiati dagli spacciatori. Agenti del commissariato di Barriera di Milano aggrediti durante un controllo di routine in via Montanaro, intorno alle 4 di sabato mattina 4 gennaio.

I fatti – Due poliziotti fermano uno spacciatore che sta tentando di nascondere la droga, ma l’uomo reagisce al controllo e chiede aiuto ad altri pusher che presto accerchiano gli agenti. Solo grazie all’intervento di altri poliziotti della squadra delle volanti viene evitato il peggio ed è possibile immobilizzare e arrestare l’uomo fermato: un 40enne del Senegal già noto alle forze dell’ordine.

Alla fine del parapiglia un poliziotto riporta contusioni multiple e la distorsione al polso. Dieci i giorni di prognosi.

Il commento della sindaca Chiara Appendino – “Esprimo la vicinanza mia e della Città di Torino al poliziotto ferito e al suo collega per la vile aggressione subìta. Auspico che la Giustizia faccia il suo corso in modo esemplare. Con tutte le Istituzioni proseguiamo nel più fermo contrasto a questi fenomeni”.

