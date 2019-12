San Marino: un Gatti per lo Stivale

Condividi

Ovvero: Come cavar la castagna dal fuoco con la zampa del Gatti

di Rolando Biglia

Viste le nomine del nuovo Governo parrebbe proprio che si voglia fare sul serio questa volta. La presenza alla SdS Finanze di chi già nell’Aprile 2018 denunciò al Consiglio d’Europa timori sull’autonomia della magistratura dovrebbe essere una garanzia relativamente anche alla trasparenza bancaria visto che l’opacità della stessa parrebbe essere stata sempre mantenuta da comportamenti decisamente poco ortodossi di diversi magistrati (il Commissario della Legge “inindagante” Antonella Volpinari ne è il chiaro esempio).

Certo è un Gatti e sicuramente per qualcuno quanto relativo alla Magistratura locale è argomento caro a membri di famiglia, ma non per questo non si deve aver fiducia nel suo operato considerato che egli oggi è (si immagina) consapevolmente l’emblema della necessità di modificare il modus operandi nella Repubblica ad esempio di BCSM, decisamente poco in linea fin’ora con ogni politica di trasparenza finanziaria e di rispetto dei Diritti umani (ricordo che la Proprietà è tutelata dall’art.1 e il giusto processo dal 6), oltre che di riportare all’attenzione le collusioni tra poteri italici e associazioni a delinquere o gruppi criminali locali visti gli azionariati, i membri dei CdA, i direttori di Banca compiacenti.

Questi ultimi spesso tipo in BCS con soggetti con passati discutibili in Banche italiane che poi scrivono amenità come quella che segue nonostante le proprie abnormi responsabilità in quanto accaduto in BCS e che ha portato alla situazione odierna la RSM:

Valerio Benvenuto, ex direttore di Banca Commerciale Sammarinese:

“Carissima Repubblica di San Marino, voglio salutarti come si saluta una persona cara, senza fare analisi economiche e politiche. Dal 7 aprile 2010 al 18 novembre 2011 ho vissuto ogni giorno sul tuo territorio cercando di dare una rilevanza prospettica al mio ruolo di Direttore Generale della Banca Commerciale Sammarinese. […] Il mio è un affetto che prescinde dalle accuse infamanti della stampa italiana, dai tuoi problemi contingenti, dalle irrisolte conflittualità e dalla crisi economica. Prescinde anche dalla conclusione anticipata del mio contratto professionale, avvenuta dopo il commissariamento della BCS (conclusione che mi ha molto amareggiato, dopo l’impegno profuso per migliorare l’organizzazione della Banca). Cara Repubblica, trascorsi alcuni mesi dalla mia uscita da BCS e con una notifica di sanzione amministrativa post ispezione sulla scrivania di casa, . […] http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2012/02/22/messaggio-damore-al-titano-di-valerio-benvenuto-ex-direttore-bcs.html )

Si, perché il soggetto in questione è colui che semplicemente facendo il suo dovere, ovvero controllare se nella Banca di cui aveva appena assunto la direzione generale esisteva o meno la delega con cui alcuni funzionari avevano prelevato più di un milione di euro da un conto di una cliente che ne denunciava quindi l’appropriazione indebita (e magari anche chiarire perché ci fosse un fido su quel conto di 400.000 euro mai richiesto da alcuno) forse non si sarebbe dove si è ora

Qui sotto le parole dei Commissari, bon apetit!

Il Benvenuto quindi (si fa per dire mi sa!) non solo mentì dal primo istante visto che la mancanza di quella delega era verificabile, come scritto nei propri verbali da Commissari vari (di BCSM del Tribunale) semplicemente con un click sul proprio terminale ( e mentì di conseguenza ai Carabinieri in Italia relativamente al caso quando fu raggiunto da rogatoria), ma addirittura è il primo responsabile dell’innesco della resistenza temeraria che sta costando il costabile a San Marino, ben coadiuvato da un’altro singolare interprete della propria professione, l’avv Matteo Mularoni che prima resiste temerariamente in giudizio per BCS (visto che la prova della colpevolezza del CdA è data da pagina di verbale dello stesso CdA), poi per Asset che nel frattempo ha assorbito BCS e i suoi casini, indi, messo al muro dalle prove schiaccianti contro il suo cliente (che lui conosceva dal primo istante salvo che non dimostri il contrario o abbia manleva in proposito alla sua indegna azione legale), ha schettinamente abbandonato la nave ed è sparito dai radar.

Qualcuno però, addirittura, dice che dietro alle ultime resistenza di BCSM e delle Istituzioni anche nei confronti dell’Ambasciatore italiano che chiedeva ragione del sopruso su cittadina italiana e delle decine di reati connessi al fatto, ci fosse il suo zampino nel disperato tentativo di salvare l’insalvabile. Visti i risultati parrebbe plausibile. Del resto Abs, il neo Presidente Mularoni: “Esterno ma non estraneo al sistema” e, visto quanto al fuoco, parrebbe non solo NON ESTRANEO ma proprio INTERNO, molto interno al SISTEMA.

Bisognerà poi che il Gatti sveli come mai la Presidente di BCSM addirittura calunni giornalista italiano (e rischi la carriera vista la fondatezza degli argomenti del denunciante) nonostante quanto a sua disposizione sotto ogni punto di vista da quello documentale a quello testimoniale. Per chi si batte?

Un Gatti alle Finanze potrà, viste le antiche connessioni familiari col nostro Paese, anche chiarire il perché il fantomatico duo RenziCelli non ha chiuso la faccenda, come dicono a Cambridge, before a fart became a big poop (prima che da peto diventasse merdone).

Spiego, da quando l’Ambasciatore italiano Cerboni ha rappresentato alla SdS Esteri/Giustizia quanto in atto (gennaio 2018), da quando la questione è in Procura a Rimini e Roma inviata dallo stesso, da quando il Segretario Andreini ha riferito menzogne da parte del SDS allo stesso rappresentante la Repubblica Italiana, da quando il dinamico duo parrebbe averlo ha preso in giro sul coinvolgimento nel caso di Dirigenti del Tribunale (quando invece anche un neolaureato avrebbe saputo che il referente, visti i coinvolgimenti istituzionali comprovati, doveva essere l’Avvocatura) ed altre bazzecole per cui è stato smentito anche di fronte a testimoni, NULLA è cambiato se non in peggio. Così, come dall’inizio della querelle, partita con la negazione delle evidenze da parte del Benvenuto, proseguita con la menzogna per iscritto in risposta ad Esposto Ufficiale da parte di Mario Giannini (italiano) allora Presidente di BCSM e Capo della Vigilanza e alla via così fino al duo sopracitato (di cui uno parrebbe essere stato nominato capogruppo. Un po’ come se il Milan di una volta avesse fatto capitano Luther Blisset… ma ognuno poi mette in testa che gli pare…)

Come evincibile da quanto sopra, il tutto, che sarebbe stato risolvibile con la restituzione del maltolto e tante scuse (del resto le Banche “dovrebbero” essere assicurate per i furti fatti dai dipendenti ai clienti, ma è altrettanto vero che se poi il dipendente che tu denunci sa che fai porcherie… ci siamo capiti no?) oggi ha portato la RSM a dover innescare una crisi di Governo pur di togliere il referente alle Istituzioni italiane sempre più pressanti vista la gravità degli addebiti soprattutto in virtù di accordi, convenzioni e Leggi internazionali.

Ecco quindi che oltre che in casa propria, il Gatti dovrebbe far chiarezza, a parte con la Svizzera e quanto di responsabilità del Grais, anche col nostro stivale, la penisola che enclavizza il Suo Paese, perché sarebbe inspiegabile che la piccola Repubblica potesse fare tutte le porcate fatte ad oggi con violazione di ogni, senza che chi stampa gli euro per loro, chi ne verifica i Bilanci, chi scrive sui giornali, aprissero bocca per impedirglielo (Il silenzio de Il Resto del Carlino e dei suoi travet sulla vicenda non è “degli innocenti”, sicuramente e relativamente al dovere d’informazione avrebbero da spiegare parecchio) .

In redazione,oltretutto, abbiamo decine di chat e di mail anche a fior fiore di cosiddetti giornalisti italiani (ma alla fine a quanto parrebbe passaveline di ultima categoria e da ciò s’immagina l’Italica navigazione intorno all’80 posto nelle classifiche di libertà d’informazione stilate da RSF) che dimostrano come, da almeno due anni, i vari “Ellimelettifubiniranucci” sappiano di falsificazioni di Bollettini Ufficiali, di certificazioni di bilancio di Banche illegittime, di Audit italiani coinvolti etc… ma, nonostante ciò sia evidentemente di interesse INTERNAZIONALE, non ne fanno parola. Anzi, Report fa addirittura servizi diffamanti nei confronti dell’unico sito in cui dal 2012 si parla del caso in questione e la RAI ancora non ha concesso il diritto di replica richiesto e sollecitato più volte nonostante Leggi nazionali e Costituzione. E tutto alla faccia del DOVERE d’informazione. ma cui prodest?

Se servisse, questa redazione metterà a disposizione delle Autorità sammarinesi ogni documento o notizia raccolta durante la decennale indagine portata avanti dal giornalista italiano Stefano Davidson, che dimostrano come egli oltre che con BCS, Asset, BSM, lo Stato di San Marino e la censura della sua informazione abbia dovuto lottare, da solo o al massimo col contributo di questa redazione, anche contro le diramazioni della corruzione locale che partono da punti nevralgici del BelPaese. E parrebbe proprio ci siano anche diversi Studi legali a cui chiedere doverose spiegazioni.

Degli Auditor e delle loro allegre certificazioni alla faccia di norme varie ne parliamo poi in altra occasione?

O cominciano a parlare loro. magari in Procura?

In conclusione al Nuovo Gatti Buon 2020 e Buon Benvenuto…Valerio!