San Marino: Banca Centrale, Benvenuto e il Nuovo Anno

Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente. (Bertolt Brecht)

di Rocco Luglio

Relativamente alle responsabilità materiali di chi ha agito in maniera a dir poco inconsulta in merito a quanto ha creato lo scompiglio attuale nella Repubblica di San Marino,

– e questo sito che da anni indaga sulle collusioni Finanziario/politico/giudiziarie che hanno riportato l’Antica Terra delle Libertà (sic!) a rischiare, non tanto una rentrée in grande stile en la Liste Noir (visto poi anche quanto al franzoso Gozì e alle torbide correlazioni con BCSM e la sua Presidente…), quanto una discussione sul attuale senso dell’esistenza di realtà Nazionali di tal fatta. In fondo l’utilità di certi Paesi o di certe “realtà” da quando l’economia e la finanza si sono fidanzate con Friedmann è ben nota e la compagnia è vasta: Lussemburgo, Monaco, Liechtenstein, Svizzera, San Marino, Bahamas, Hong Kong, Panama, Singapore, Irlanda, Isole Cayman, Andorra, la City di Londra, il Delaware senza contare dove certi giochini vengono fatti dalla Russia, dalla Cina e da altre Nazioni esasperatamente “finanziarizzate”. –

qui di seguito le risposte al giornalista Stefano Davidson fornite dall’ex Direttore Generale di Banca Commerciale Sammarinese Valerio Benvenuto durante un’intervista via mail di qualche anno fa e alcune mie annotazioni al riguardo.

Quanto segue servirà a chiunque sia rimasto danneggiato da quanto accaduto a San Marino nell’ultimo decennio così come serviranno le puntate successive, onde avere elementi per chiedere risarcimenti o chiari “target” per azioni collettive di rivalsa.

L’Antenora che seguirà poi, partendo dal primo responsabile nella vicenda denunciata dall’Avvocato Fattori ( https://www.sanmarinortv.sm/news/comunicati-c9/l-avvocato-fattori-porta-all-attenzione-il-mancato-risarcimento-di-somme-sottratte-a-una-cliente-da-15-anni-a181146) e ormai più che attenzionata dalle Autorità italiane ed europee, servirà inoltre al Popolo sammarinese per sapere con chi prendersela materialmente anche perché lassù, chi è legato a chi lo sanno perfettamente… Buon 2020!

Dall’intervista di Stefano Davidson all’ex DG di Banca Commerciale Sammarinese Valerio Benvenuto dell’11/5/2018

Legenda: SD= Stefano Davidson VB= Valerio Benvenuto

SD: “Egregio dott. Benvenuto, il mio nome è Stefano Davidson e sono giornalista italiano regolarmente iscritto all’Ordine (tess 147902). Le scrivo per porle alcune domande preliminari in merito alla vicenda di Banca Commerciale Sammarinese che la vede tutt’ora coinvolto vista la citazione depositata in Tribunale in merito alla liquidazione di Asset Banca.

VB: Egregio Dott. Davidson, ritengo corretto risponderle, anche se i contenuti che seguono non saranno di grande risalto. Ma è ciò che sono in grado di ricordare e certamente con incongruenze di memoria. Entrai in BCS il 7 aprile 2010. Mi sembra nel corso dell’ultimo quadrimestre 2010, vista la mancanza di rilevazioni automatiche riguardo al valore delle garanzie in titoli, disposi una verifica analitica dei fidi garantiti, dalla quale emerse la posizione della Signora XXXXXXXXX, se non erro con un fido di circa 100 mila euro (non ricordo esattamente l’utilizzo, ma mi sembra fosse quasi totale) le cui garanzie in titoli si erano azzerate. Disposi allora l’invio di una comunicazione (messa in mora? o invito a regolarizzare la posizione? o in funzione della revisione del fido?) La cliente aveva il recapito della posta presso la Banca (mi fu detto, se non erro, che non aveva mai ritirato alcuna corrispondenza né aveva mai contattato la banca), ma, visto il contenuto della comunicazione, la stessa le fu inviata all’effettivo indirizzo. A distanza di tempo (non ricordo quanto) pervenne la lettera di un legale che richiedeva la copia di tutta la comunicazione inerente il rapporto. Il tutto fu approntato. Nell’esaminare la documentazione rilevai incompletezze di dati (non era la prima volta, per la verità, che mi capitava ) nella contrattualistica e nella delega ad operare sul dossier titoli. Non ricordo se la documentazione fu spedita oppure consegnata presso la sede della Banca. In ogni caso in sede ebbi un incontro con l’avvocato della cliente e con altro interlocutore (era lei?!). Se non sbaglio la contestazione riguardava il fatto che, secondo gli stessi, la cliente non era a conoscenza di quanto fosse nel frattempo avvenuto e che quindi si ravvisava la responsabilità della Banca. Ma non ho mai “sventolato” documenti in faccia ad alcun interlocutore in tutta la mia vita. (Invece lo ha fatto visto che l’interlocutore era Davidson e l’Avvocato Rodolfo Maurizio Di Martino del Foro di Roma, presente allo sventolamento al “grido” di “a me basta questa!” può testimoniare in ogni sede. NDR). Io non conoscevo né la cliente né il Rughi né il responsabile della filiale di Dogana che aveva curato i rapporti (Crosari?) (in realtà Giovanni Crosara. NdR), nel frattempo e prima del mio arrivo alla BCS trasferitosi ad altro Istituto. Pervenne poi, se non erro, la lettera dell’avvocato, contenente le contestazioni alla banca. Ovviamente presi contatto con il legale della Banca (Studio Mularoni). Non ricordo il nome dell’avvocato che si occupò della questione, ma leggo dalla sua mail che si trattava di Andreoni. In seguito la vicenda fu sottoposta al Cda e la delibera, riguardante il passaggio a sofferenze della posizione Gherardi Martiri – senza possibilità di recupero – fu integrata dall’offerta amichevole alla stessa di un importo (10-20mila euro), non ricordo se su suggerimento del legale. Di certo, alla base vi era lo stato di incompletezza documentale della contrattualistica, fermo restando che era convinzione condivisa che quanto avvenuto a danno patrimoniale della cliente fosse derivato dalla eccessiva rischiosità dei fondi d’investimento acquistati e non da altre cause. Successivamente la posizione fu oggetto di esame da parte della Banca Centrale, che aveva avviato un’ispezione in BCS nel febbraio 2011 (conclusasi nel luglio 2011). Non ricordo di particolari interventi al riguardo. Dopodiché non ho avuto ulteriori informative sulla questione. Lasciai la banca nel novembre 2011. Circa 3 anni fa fui chiamato a deporre presso la Stazione dei Carabinieri di Forlì, a seguito di una denuncia presentata da Droghini per diffamazione a mezzo stampa. Ritengo che la deposizione rilasciata ricalchi il contenuto della presente, forse con qualche particolare in più dovuto al minor tempo trascorso.

SD: Lei, in quanto Direttore Generale era al corrente che Banca Commerciale Sammarinese si serviva dello stesso revisore esterno dei conti (BDO Srl. Amministratore Paolo Scelsi) di Asset nonché di BCSM nello stesso periodo 2010/2014? Se si perché non ha denunciato la cosa?

VB: I o, come tutti, sapevo che era lo stesso di Banca Centrale . Il nome della società che svolgeva attività di internal audit era Solution srl; confermo che, a quanto mi risulta, operava anche all’interno di BCSM. Se non erro la BDO era invece la Società che si occupava della certificazione di bilancio e che fosse “in comune” con BCSM non l’ho proprio mai saputo.

SD: Lei è al corrente che la linea difensiva Sua (che culminò nello sventolamento di ciò che Lei chiamò delega in faccia all’avvocato di Martino e al sottoscritto dicendo che a lei bastava quella per non riconoscere quanto lamentato), del Vice Direttore Droghini e di Asset Banca (che si è fatta carico delle responsabilità di BCS. Ma avrei voluto vedere diversamente vista la nomina dell’indagato Droghini (…) a Direttore Generale subito dopo l’acquisizione) è stata completamente demolita da quanto agli atti commissariali della stessa BCSM a firma Dott Cherubini ora cardine del procedimento?

“Si richiama quanto già anticipato nella nostra precedente e si forniscono i seguenti ulteriori elementi:

– sul sistema informatico non risultano deleghe a favore di Rughi Massimo. L’unica rinvenuta è quella rilasciata dalla DSM INVEST (Rughi è stato amministratore unico della società) (allegato 3). (…)

– In due casi è stata rinvenuta, all’interno dei fascicoli, la modulistica di conferimento delega a favore di Rughi parzialmente compilata: i) R ha sottoscritto il modulo senza indicare la data di sottoscrizione e il n. di dossier sul quale operare (all”interno del fascicolo è stata rinvenuta una richiesta di revoca delega sul dossier n. “ (…)

“Si conferma che non è stata rinvenuta documentazione relativa alla richiesta e/o pratica di fido a nome della XXXXXX (facilitazione di euro 400.000 inserita e convalidata sul sistema informativo in data 21/07/2015). L’affidamento erogato non risulta iscritto neppure sull’ulteriore libro fidi esaminato e denominato “libro fidi delibere nell’ambito delle deleghe conferite”.

VB: Non sono a conoscenza degli elementi da Lei indicati (mi lasci negare ancora lo “sventolamento”) (Davidson lo riconferma. NDR)

SD: Lei era al corrente che già nel 2010 dopo la prima lettera della cliente che lamentava la distrazione illegittima dei suoi capitali il CdA all’unanimità sottoscriveva un verbale ove vengono ammesse le mancanze dell’istituto nel caso specifico, oltra che dall’interrogatorio di uno dei sindaci revisori?

Testuale dal Verbale CdA 2010: “Nel dicembre 2009 è stata opportunamente, anche se tardivamente, inviata raccomandata per sollecitare un incontro finalizzalo alla revisione della linea di credito. La cliente, assistita da mio Studio legale, ha per contro richiesto tutta la documentazione del rapporto e, nei giorni scorni, ci ha indirizzato una raccomandata (allegato “10”) con la quale accusa formalmente il nostro Istituto di illecita condotta e di responsabilità diretta nei danni patrimoniali subiti a causa del negativo andamento dei valori mobiliari acquistati. La cliente non ha patrimonio ed il fido non è assistito da garanzie esterne. Complessivamente l’aspetto contrattuale appare purtroppo carente (assenza di date, moduli formati in bianco, il fido iti conto corrente non è formalizzato da alcun contratto) (…) Considerata la particolare natura del reclamo, abbiamo conferito incarico allo Studio Mularoni (Avv. Andreoni) per la tutela dei nostri interessi e, a stretto giro, per definire il contenuto della nostra risposta alla citata lettera della cliente. Il Direttore Generale ed il Responsabile Crediti propongono di procedere alla revoca del rapporto (che presenta ulteriore spazio di utilizzo) ed alla contabilizzazione a sofferenza delia posizione, in attesa dei futuri sviluppi.

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta.”

Dall’interrogatorio del Sindaco Revisore MirkoMuccioli:

“ i miei rapporti sono stati con l’auditing interno e con la società di revisione esterna rispetto la quale ricordo che vi furono relazioni che evidenziarono situazioni creditorie della banca sei confronti della clientela che era opportuno rivedere. La mia carica di sindaco è cominciata a far tempo da circa quattordici mesi prima dall’avvio del commissariamento che fu nel 2011. Durante la mia sindacatura sono state sollevate osservazioni riguardo il fatto che per talune pratiche creditorie, le pratiche mancavano di documentazione e supporto informativo. In particolare documentazione riguardo alle garanzie. “

VB: Le confermo di non essere mai stato a conoscenza di interrogatori a sindaci revisori. Riguardo al testo della soprastante delibera, la informo che verosimilmente altro non è che il testo da me predisposto per informare il CdA riguardo alla questione, dopo la ricezione della lettera del legale della cliente.

SD: La lettera dell’avvocato Roberto Andreoni (presente al Ns confronto) in cui egli a nome della Banca propone di chiudere un fido, rivelatosi poi inesistente nei sistemi informatici della stessa, e il ristoro per la sottrazione indebita di 1.100.000 proponendo l’abbuono del primo e 20.000 euro di spese legali è stata stabilita con il placet del CDA del Maggio 2011 o è stata un’iniziativa Sua e dello Studio Legale?

VB:Ritengo vi siano delle incongruenze nell’importo indicato come “sottratto indebitamente”.(Attenzione NON ha scritto “non è stato sottratto nessun importo indebitamente”. NDR). Come le ho già detto, non ricordo se l’abbuono sia stato suggerito dal legale. Di certo, alla base vi era lo stato di incompletezza documentale della contrattualistica, fermo restando che era convinzione condivisa che quanto avvenuto a danno patrimoniale della cliente fosse derivato dalla eccessiva rischiosità dei fondi d’investimento acquistati e non da altre cause . (è poi però già stato dimostrato agli atti dal Commissario Morsiani che la cliente NON aveva acquistato alcun titolo né era sua intenzione farlo. NDR)

SD: I Commissari straordinari sono stati informati da Lei o dal CdA della gravissima situazione in atto? E Lei o loro avete mai informato BCSM di quanto stesse accadendo o Asset all’atto dell’acquisizione?

VB: Come le ho già detto la Banca Centrale è stata in ispezione alla BCS dal febbraio al giugno 2011 (forse sino ai primi di luglio) e ha preso visione di tutte le delibere consiliari (sia antecedenti al periodo ispettivo che durante lo stesso) e di tutte le posizioni passate a sofferenza, compresa quella della XXXXX. Ne consegue che anche i commissari fossero a conoscenza della posizione, operando in diretto collegamento con Banca Centrale. Nulla so invece di informative ad Asset, essendo uscito nel novembre 2011.

SD: Lei era al corrente di quale fosse la documentazione inviata alla Vigilanza dopo l’esposto ufficiale inoltrato alla stessa dalla cliente che ha comportato quale risposta le false dichiarazioni da parte del Capo della Vigilanza e Presidente Mario Giannini, ora anche quella agli atti?

VB: non sono al corrente della documentazione inviata alla Vigilanza. (che per un DG chiamato a rispondere sulla questione davanti alla cliente, alle Autorità e ai CC pare normale no? NdR)

A questo punto, cari lettori, credo che chi si deve o vuole porre delle domande può cominciare a connettere quanto riferito spontaneamente dal Benvenuto magari alle verità pubblicate su questo sito e che evidenziano per esempio la strana posizione del Paolo Droghini di cui ci occuperemo (anche lì con documentati scambi di mail etc…) nella prossima puntata e da da lì poi di tutte le ramificazioni prima sammarinesi poi quelle che sconfinano verso Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Rimini e cammina cammina arrivano a Bologna,a Roma e…