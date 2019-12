San Marino, TEMA: “Ci fanno o ci sono?

di Marcello Draghi -studiostampadraghi-

dal discorso dei Capitani Reggenti a San Marino:

“ (…) Il nostro auspicio è che il nostro piccolo Stato continui ad essere grande per il messaggio di speranza e di fiducia che, grazie a tanti nostri volontari, sa portare anche fuori e lontano dai nostri confini, per l’impegno portato avanti per costruire un mondo più giusto e pacifico, ove ogni persona possa essere libera e rispettata nella sua dignità e non sia più costretta a fuggire dalla povertà, dalla guerra e dalla persecuzione”

mmmm…

aspetta com’è? Com’è? Ridì un po’ il finale col botto demagogico…

“…per costruire un mondo più giusto e pacifico, ove ogni persona possa essere libera e rispettata nella sua dignità e non sia più costretta a fuggire dalla povertà, dalla guerra e dalla persecuzione“.

Ah… e quindi non sia più costretta a fuggire da San Marino? O l’intento era comunicare altro?

Lo dico perché considerato quanto accade in quel posto, da almeno 10 anni, e che rappresenta la più grande vessazione nonché sopruso attuato da un’intera Nazione nei confronti di un singolo cittadino estero (oltre che di tutti quelli coinvolti a cascata o indirettamente sempre per vicende correlate), di cui coloro che hanno espresso quanto sopra sono perfettamente al corrente, il loro discorso mi pare un insulto ulteriore a chi sta subendo e oltretutto a chi, INTERNAZIONALMENTE, sa quanto in atto a San Marino da più di dieci anni.

O meglio, per la verità si presume lo siano, al corrente, visto che il “caso” è stato denunciato dallo stesso Ambasciatore italiano a San Marino a SdS e Avvocatura, diversamente sarebbero in balìa della corrente e per dei Reggenti non reggere sarebbe il minimo.

L’Avvocatura, retta dall’Avvocato Lucio Daniele, pare però addirittura essersi resa colpevole di un ritardo di almeno due mesi nel ritiro delle documentazioni presenti al Tribunale Unico e segnalatgli in incontro ufficiale dall’Ambasciatore Cerboni il 24 Maggio u.s., nonostante l’estrema gravità dei fatti contenutivi (e che vedono vittima persona fisica comprovatamente truffata con l’attiva partecipazione di uno Stato intero) di cui comunque le istituzioni erano già al corrente da anni poiché ricevute dal SdS Finanze, da BCSM e dal Consiglio di Stato per mano dell’avvocato Fattori. Va da sé che di ogni ritardo ognuno dovrà poi spiegarne le ragioni quando sarà oggetto di rivalsa da parte di chi pagherà (i cittadini sammarinesi?Gli azionisti di Asset?) per quanto fatto e NON fatto.

Se poi invece, anche i Reggenti oratori non fossero al corrente del fatto in oggetto, vorrebbe dire che nessuno dei destinatari delle mail qui di seguito, comprese di ricevuta di lettura (o addirittura di risposta tanto inqualificabile quanto stupida da parte di BCSM) li ha informati, da cui ulteriori responsabilità, omissioni etc…

Giusto per chiarire, la persona che ha subito il “trattamento San Marino” (anche alla faccia della Gendarmeria locale sempre bene volte informata, vedi foto sotto) a cui si riferisce questo articolo – a prescindere che lo abbia subito perché dei lestofanti dovevano coprire tracce di malversazioni ancora più enormi, che sarebbero state scoperte se il caso in questione fosse venuto alla luce – sono dieci anni che non è né libera, né tanto meno rispettata nella sua dignità ed è costretta a fuggire dalla povertà provocatale dalle criminali gestioni della RSM almeno dal 2005 ad oggi.

In definitiva, come mi pare chiaro da quanto documentato, nonostante le belle parole, i sammarinesi godono i “magici natali” e le altre amenità anche grazie alla mancata restituzione di quanto dovuto alla vittima poiché provocato non solo da ladri di polli, ma dalle comprovate collusioni banca-tribunale-Stato da almeno 15 anni che continuano bellamente la persecuzione alla faccia di quanto relativo al caso che potrebbe fare dell’Antica Repubblica e di tante carriere che gli corrispondevano una bella tabula rasa e, vista l’antecedente citazione, nessuna croce mancherà a ‘sta “San Marino del Carso”.

Difatti in CEDU, ove ora il caso sarà oggetto di discussione, sarà imbarazzante per chiunque sugli scranni istituzionali spiegare i trucchi contabili, le falsificazioni di documenti finanziari nazionali e le false comunicazioni della propria situazione economica alle Agenzie di Ratings.

E sarà molto difficile spiegare il perché NON si è intervenuti quando informati ed addirittura si sono censurate le notizie sugli organi d’informazione locali (in foto screenshot di articolo clamorosamente scomparso dal web dopo poche ore dalla sua pubblicazione. E a dire il vero questa della censura, non esistendo in loco una legge che garantisca il DOVERE d’informazione da parte dei sedicenti giornalisti locali,pare essere pratica decisamente abituale.)

Sarebbe poi interessante analizzare le distribuzioni di premi produzione, dividendi per esempio attuate con i dipendenti degli istituti di credito in questione, BCS e Asset (oltre che BCSM ça va sans dire), se non altro per capire chi anche a livello di bassissima manovalanza ed a livello impiegatizio favoriva detti comportamenti rendendosi comunque complice in quella che potrebbe essere definita un’associazione a delinquere nazionalizzata (ma del resto 25.000 persone su 30.000 in quel Paese lavorano o in ambito bancario o nella p.a. o nel Tribunale che tale ambiente tutelano a scapito dei cittadini, degli investitori e soprattutto della giustizia).

Se poi a tutto questo aggiungiamo che

molti dei responsabili di quanto sopra battevano (battono?) bandiera PDCS (allora seduti addirittura nelle SDS Giustizia, Interni e Finanze) e che coloro che li hanno decisamente coperti in ogni modo durante l’ultima gestione della cosa pubblica a trazione RenziCelli, oltre ovviamente a quelli che erano all’opposizione (ma ora al Governo) ma che però sapevano tutto perché comunque a loro volta informati (e in redazione abbiamo un mare di chat, mail, messenger a conferma dell’omertà globale ai danni di un singolo individuo, donna)

si capisce perché nel titolo ci si ponga il quesito.

Buon anno ai sammarinesi onesti, ma dubito lo sarà se si continua così…