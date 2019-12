Italia Viva, Renzi: “Sondaggi incoraggianti. Carfagna deciderà se unirsi a noi”

“Mara Carfagna è una persona perbene. E come tale non va tirata per la giacchetta. Deciderà lei. Certo è che c’è uno spazio del 20% di persone che rifiutano quelli che un tempo si chiamavano gli opposti estremismi. Se Mara avrà voglia di unirsi a noi, bene. Noi in ogni caso andiamo avanti. I recenti sondaggi che ci vedono finalmente in ripresa dopo le polemiche delle scorse settimane ci incoraggiano in questa direzione”.

Lo dice al ‘Sole24Ore’ il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla domanda se Mara Carfagna – che ieri ha lanciato la sua nuova associazione, Voce Libera – possa essere un’interlocutrice nella costruzione di un fronte centrista.