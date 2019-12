San Marino: perché Rete è finita nella rete e percome?…

Condividi

di Rolando Biglia

Visto e considerato che l’Informazione di San Marino non fa il suo mestiere e non spiega molto di quanto ha causato le criticità al Paese San Marino oggi, ci sentiamo di dover chiarire quanto segue:

allora, a prescindere da “maialate” interne, per cui risolvibili “in famigghia”, il vero problema per la RSM è stato quanto al caso da noi segnalato in ogni modo e maniera e che, ça va sans dire, non è mai assurto alle cronache locali o italiane poiché contiene in sé ogni pratica illegittima ed ogni vizio giuridico rappresentato dal Sistema San Marino.

Un sistema quest’ultimo, fatto di coperture reciproche che avvolgono tutto: da BCSM a CarispSM, dalle SdS al Tribunale e ai suoi giudici fino all’informazione locale comandata a bacchetta da censori potenti e da pressioni che come su tutto il resto partono comunque ben oltre confine e coinvolgono importanti Studi Legali italiani oltre che lo Studio dell’Avv Matteo Mularoni a San Marino, molto probabilmente tra i responsabili principali di quanto in atto lassù.

Questo caso di cui NOI parliamo e che, come scritto fino allo sfinimento, ha infatti portato alla scoperta di

Bilanci di BCSM certificati illegittimamente .

di conseguenza Bilanci dello Stato illegittimi.

Bollettini Ufficiali manipolati,

messe in LCA di Banche onde sospendere il processo relativo al caso in questione da cui quanto sopra citato sarebbe uscito,

cadute di Governo per togliere il referente alle Istituzioni estere che chiedevano spiegazioni da due anni su comportamenti evidentemente illeciti da parte di buona parte della classe politica sammarinese (tra cui molti avvocati candidatisi alle elezioni in pieno conflitto d’interessi in primis)

E sono queste le vere ragioni del caos non le beghe da bar che trovate sui giornaletti locali (oggi se non altro avete il Titan Post che parla ma che anche lui è costretto a farlo dall’estero e chissà perché?).

Sapere di aver presentato al Mondo e anche a chi si sono chiesti “prestiti” ed investimenti dati manipolati a proprio uso e consumo è il problema da risolvere.

Non altro. Questo!

La consegna a Fitch di Bilanci “torbidamente redatti” per l’emissione del rating, su cui si basano gli investimenti esteri, è il problema!

Perché le prove per mettere in grandi difficoltà tutti, Capitani Reggenti multipli compresi esistono e quanto censurato dall’informazione locale oggi per colpa di ostruzionismi illegali e quant’altro ha sostanzialmente più che decuplicato quanto sarebbe potuto essere risolto da Banca Centrale circa 10 anni fa.

Ma le Presidenze e le vigilanze succedutesi negli anni invece di risolvere, hanno deciso di negare e addirittura di mentire in Atto pubblico.

Anche oggi il tutto potrebbe essere risolto dalla Presidenza di BCSM viste le funzioni che ha, e quanto ai colloqui con l’Ambasciatore Cerboni a Luglio, ma anche questa, da allora, invece di dare risposte parrebbe essersi fatta di nebbia. Del resto certe presidenze non si danno a tutti o forse, meglio, non tutti le accettano…

Inutile dire che questo comportamento della Presidente di BCSM, come del resto quello della SdS Esteri e Giustizia “a faccia” Renzi e quello della SdS Finanze “a faccia” Celli (e poi Guidi, ma meno), già al corrente di tutto UFFICIALMENTE da almeno due anni hanno contribuito a non risolvere nulla addirittura mentendo a loro volta a Sua Eccellenza l’Ambasciatore ed addirittura per iscritto.

Ciò ovviamente non ha fatto che creare problemi alla vittima del “Sistema” e di conseguenza alzare interessi, entità del danno da perizia medico legale e quant’altro possa derivare da simili atteggiamenti (e al riguardo, visto quanto in Tribunale, ci si chiede come mai nessuno ancora abbia invocato gli “atti persecutori” contro la cittadina italiana visto il reiterarsi del sopruso da parte di ogni soggetto sammarinese in grado di farlo cessare).

Nel frattempo anche il Tribunale e la sua Dirigenza (italiana) continuano anch’essi a tergiversare, visto che quanto alla LCA di cui sopra che consentiva il blocco delle azioni legali contro Asset (e di conseguenza contro Carisp SM che ce l’ha in pancia con tutto il merdaio che contiene) è ancora in attesa di essere consegnata al Giudice naturale (con calma, tanto alla fine paga il sammarinese medio) in attesa, si pensa a questo punto, di ricevere istruzioni dal “nuovo” Governo. Alla faccia dell’indipendenza della magistratura…

E qui arriviamo al punto ovvero:

perché al Governo, a prescindere dai “nuovi” che si ritrovano con tanti legami a doppio filo ai reati di cui al caso specifico, c’è andata anche Rete che a quanto pareva (prima di perdere la verginità) con il PDCS non c’entrava un beneamato paio.

Perché è lì?

Chissà?…

Io un idea ce l’avrei visto che, oddio, avere ex componenti della Commissione Finanze informati sui fatti relativi al caso ed in possesso di ogni documento (compresi i Bollettini Ufficiali dello Stato falsificati e distribuiti worldwide sul web) ce ne sia abbastanza per cercare di salire a bordo a salvarsi il cu…ore, o no?

In fondo se il sammarinese scoprisse che, look a parte, fanno parte anch’essi di quelle deiezioni politiche scaricate a San Marino da longae manus italiche e che grazie alla loro omertà si è arrivati dove il Paese è ora non penso la prenderebbe bene…

Comunque giudichi quindi il sammarinese onesto quanto i “retini” sapessero leggendo quanto di seguito. Si noti come la terza mail in cui loro stessi ringraziano per la documentazione ricevuta è addirittura del 2017… (e ora nel 2019 pare ci sia una “c” in cerca di loro per metterglisi a capo.)

Giusto un’ ultima cosa relativa al caso e al caos:

a nessuno viene in mente che con le informazioni di cui sono in possesso TUTTI coloro che sono coinvolti nel caso a partire dai vertici di BCSM, ci si potrebbero fare tante brutte speculazioni alle spalle dei cittadini e degli investitori in loco, finanziariamente parlando?

Un indagine in questo senso magari sarebbe il caso partisse, possibilmente promossa da Banca d’Italia o da BCE visto il numero eclatante di italiani ed europei coinvolti nel malaffare locale (vittime o carnefici che siano) e considerati Accordi di Trasparenza e Convenzione Monetaria, o no?

Buona lettura delle retinate.