San Marino: se questa è una Banca… centrale…

di Marcello Draghi -studiostampadraghi-

Un piccolo riassunto di quanto ignorato dall’informazione sammarinese (salvo pare il Titan Post sul web) nonostante il chiaro comunicato dell’Avv Fattori relativamente alle responsabilitàdi BCSM.

Infatti se avessero guardato la documentazione in loro possesso da almeno due anni, relativa all’analisi del “caso” che, a prescindere dai Siri, Gozi & Co, al momento è causa di enormi disagi per ogni componente il Congresso sammarinese almeno delle ultime due legislature e incubo per chi sta subentrando, magari avrebbero potuto evitare che da fiocco di neve nascesse valanga epocale… non di neve.

Banca Centrale della RSM, da documentazioni in mano alle Autorità locali ed Estere parrebbe responsabile nelle sue gestioni dal 2010 ad oggi di:

Mancata vigilanza su capitali di cittadino estero depositati in Banca Commerciale Sammarinese e fatti sparire da funzionari della stessa

Mancata vigilanza sul tragitto compiuto dai soldi del furto sopracitato convertiti illegittimamente in titoli e passati da Lussemburgo, Gibilterra ed Isole Vergini senza alcun documento valido che ne consentisse il trasferimento e conseguente violazione di antiterrorismo ed antiriciclaggio.

Menzogne in risposta da parte del Capo della Vigilanza in risposta ad Esposto Ufficiale richiesto dalla stessa Banca Centrale dopo che aveva ricevuto lettera informale che la informava sull’accaduto.

Violazioni di ogni tipo nella certificazione dei propri Bilanci dal 2010 al 2014 (gli anni “caldi” per BCS e Asset) fatte redigere in contemporanea a quelli delle due controllate citate in parentesi da BDO itlaia e poi consegnati allo Stato che ne ha fatto parte integrante per la propria finanziaria distribuendo “cazzate” worldwide.

Falsificazione di Bollettino Ufficiale della Repubblica proprio nella parte relativa alla sua funzione, con quanto ciò possa comportare a livello internazionale.

Calunnia nei confronti di giornalista che ha smascherato il “sistema San Marino”pur se in possesso da anni di ogni documento che comprova ogni responsabilità di Banca Centrale.

Menzogne da parte della sua Presidente (di cittadinanza italiana e, poffare!, figlia di noto uomo politico della sinistra riminese proveniente caso strano da un paesino a 5 km da quello di nascita di uno dei maggiori coinvolti nel caos che regna ad oggi in Tribunale relativamente al Conto Mazzini) in risposta a domande dell’Ambasciatore italiano, indi volatilizzazione della stessa a quanto pare mai più disponibile ad incontro con lo stesso (nonostante doveri evidenti).

Consegna di dati economici artefatti allo Stato di San Marino (che comunque è il maggior azionista della stessa BCSM) poi utilizzati da ignare (?) Agenzie di rating

Mistificazione della propria reale posizione in merito a controlli e ad attività di vigilanza relativamente a quanto previsto invece da normative locali ed internazionali.

Pare quindi che la politica di tutte le gerenze (compresa quella dello Svizzero Grais) fosse proprio di derivazione sanremese, quella gestita dalla DC ad inizio ’70…

…fin che la Banca va!

Ma, alla fine, come appurabile da quanto in Tribunale sotto indagine della Direzione Generale della Cooperazione Europea, pare ci siano stati troppi Schettino al timone consecutivamente e di logica conseguenza il cittadino ora si trova con le guardie che parrebbero proprio essere i ladri.