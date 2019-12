Firenze: straniera incinta con 2 kg di droga nella borsa, arrestata

Firenze: donna incinta in treno con due chili di droga, arrestata. Beccata in treno con due chili di marijuana nella borsa, pronta per lo spaccio. E’ successo ieri e la protagonista è una donna di 22 anni di origini gambiane. La donna è in stato interessante.

Ad insospettire gli agenti della Polfer, che l’hanno arrestata alla stazione di Campo di Marte, è stato l’atteggiamento della donna, che viaggiava su un treno diretto a Venezia-Mestre.

La droga, destinata a Firenze è stata trovata contenuta da due grossi involucri in cellophane trasparente. Insieme alla sostanza è stato sequestrato anche un telefono cellulare.

