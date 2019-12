San Marino e quel che resta del Carlino

Condividi

“La censura è l’arma degli arroganti e degli idioti.” F.M. LO MONACO

di Stefano Davidson

Poche righe per porre qualche logica domanda ai lettori di questo sito in merito a comportamenti “quantomeno bizzari” della redazione nonché della direzione de Il Resto del Carlino.

Secondo voi allora, come mai il Resto del Carlino relativamente a quanto comunicatogli negli anni da nostro collaboratore ed anche da Avvocato attraverso comunicati stampa (ora, dopo anni di censura, ben visibili su pagine di giornali sammarinesi) che riguardava Banca Commerciale Sammarinese, Asset e, SOPRATTUTTO, Banca Centrale non ha mai pubblicato una riga in merito?

E come mai, visto che quanto riportatogli (alla redazione di Rimini come a quella di Bologna) erano anche notizie e prove e documenti in merito a bilanci di dette banche assolutamente illegittimi (cosa che magari ai correntisti locali ed esteri sarebbe servito sapere), oltre che di Bollettino della Repubblica falsificato nell’inserimento della liquidazione amministrativa di Asset e di riciclaggio?

Come mai, giusto per fare quindi un nome, la giornalista MONICA RASCHI ha ritenuto di non dover dare ai cittadini riminesi e sammarinesi la notizia che quanto all’oggetto, tra l’altro, riguardava riciclaggio da parte di soggetti bancari sammarinesi ed italiani di più di un milione di Euro che ha viaggiato senza alcuna autorizzazione e palesemente frutto di malversazioni in barba ad Antiriciclaggio ed Antiterrorismo tra San Marino, il solito Lussemburgo, Gibilterra e le Isole Vergini?

(in calce all’articolo quanto ha ricevuto dal sottoscritto allegati compresi)

Forse che si debbano guardare in controluce i giornalisti delle redazioni citate, per vedere quali sono i fili che li legano a queste mancanze deontologiche giuridiche inaccettabili (cfr. nota* in calce sul Dovere di Informazione) e da dove partono?

Aggiungo a questo punto una dovuta domanda:

ma chi non denuncia o non pubblica notizia di un reato di questa portata, oltretutto perpetrato attraverso l’uso di valuta, l’Euro, legata a Convenzione Monetaria firmata con l’UE, è solo un disonesto o si passa nella complicità?

Credo che questo quesito si risolverebbe se la Prefettura o la Procura avviassero un’indagine sull’effettiva attività dei giornalisti del Resto del Carlino ed i loro legami con la Terra della “Libertà”.

Forse un indagine sui loro PC e magari, chissà, su qualche c/c potrebbe svelare quanto di cui sono al corrente ma omettono di segnalare per convenienze altrui?

Sottolineo infine che quanto alle “notizie” ricevute dal Resto del Carlino erano e sono opera di giornalista regolarmente iscritto all’Ordine italiano (associazione che da tempo inqualificabile ed immemorabile deve rispondere a denunce inoltrategli ormai da anni via PEC!) nonché di avvocato sammarinese e sono supportate dall’Ambasciata italiana con esposto in procura depositato due anni fa.

Ripeto che quanto trattato è ed era verificabile da documentazioni inviate regolarmente, comprensive di riferimenti per contattare legali ed Ambasciata italiana onde verificarne l’importanza, si evidenzia come il Resto del Carlino non pubblicando abbia evidentemente negato informazioni di pubblico interesse contravvenendo ad ogni norma nazionale ed europea in proposito, macchiandosi del più odioso dei reati, soprattutto in un regime sedicente democratico, ovverosia la censura di verità evidenti!

Quanto la “giornalista” Monica Raschi ha ricevuto da me:

NB: su quanto scritto va esclusa ogni responsabilità da parte del neo “direttore” della sede del Carlino di Rimini Carlo Cavriani, assolutamente estraneo alla vicenda censorea.

Nota*:

DOVERE D’INFORMAZIONE

Ricordo come nei casi di cronaca giudiziaria anche Corte Europea abbia sottolineato come la stampa “deve” dare informazioni sui procedimenti pendenti, e che conformandosi a tale orientamento interpretativo prevalente, anche la Corte di cassazione italiana, di recente ha riconosciuto al diritto di cronaca giudiziaria la natura di diritto pubblico soggettivo, relativo “alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell’ambito della vita associata”. Più in dettaglio, ne individua il fondamento nello “interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, nel conoscere e controllare l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all’illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati”, nonché nel “diritto della collettività di ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria” (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674).

Osservando come anche nell’ordinamento italiano Legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (cosiddetta legge sulla privacy) il principio ispiratore della stessa sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione , ritenendo quindi che si possa formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Evidenzio poi come, in merito a quanto NON pubblicato dal Carlino, e a tutt’ora da altri soggetti nazionali, la normativa stabilisca che la libertà di manifestazione del pensiero abbracci oggi la libertà di informazione, di espressione, di opinione, di stampa e che sancisca la libertà e il diritto di cronaca e di critica nonché il diritto dei cittadini all’informazione.

Ricordo inoltre che già nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale italiana definì espressamente il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla informazione ; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri”.

La Corte Costituzionale e, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi:

a) la natura “coessenziale” dell’articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di “cardine” che tale norma riveste rispetto alla forma di “Repubblica democratica” fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5/1965; n. 11 e 98/1968; n. 105/1972; n. 94/ 1977); b) l’esistenza di un vero e proprio “diritto all’informazione”, come risvolto passivo della libertà di – espressione (sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993). c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un’attività d’informazione giornalistica (sentenze n. 11 e 98/1968; n. 2/ 1977). La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata .

Preso in esame l’art. 21 della Carta Costituzionale italiana che colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto, pur considerando che tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi.

La Corte Costituzionale italiana ha infatti da tempo affermato che il “diritto all’informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l’imperativo costituzionale che il “diritto all’informazione” garantito dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato:

a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata ; d) dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.

Inoltre il “diritto all’informazione” dei cittadini-utenti del sistema radiotelevisivo pubblico e privato sempre garantito dall’art. 21 Cost.,è qualificato e caratterizzato:

a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata ;

Tenuto conto infine della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, che ha prodotto importanti conseguenze in materia di diritto di cronaca e osservando come il principio ispiratore di tale legge sia quello secondo il quale , insieme al diritto del giornalista d’informare , meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione , si possa quindi formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Quanto sopra va considerato anche tenendo anche conto di come il significato di “verità oggettiva della notizia” vada comunque inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto.

Sottolineo oltretutto come già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.

Aggiungo che libertà di informazione (che comprende il DOVERE di informare) è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, ric. 23118/93, Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).

Condividi l'articolo