Danimarca, blitz contro il terrorismo islamico: 20 arresti

di Giovanni Giacalone – Nella giornata di mercoledì, la polizia danese ha lanciato un’operazione anti-terrorismo islamico con blitz in varie zone del Paese che hanno portato all’arresto di una ventina di estremisti, immediatamente processati “a porte chiuse”, come previsto dalle leggi sul terrorismo in vigore.

Secondo quanto reso noto dal comandante della Polizia di Copenaghen, Jorgen Bergen Skov, ben sei dipartimenti di polizia del Paese sono stati coinvolti in una serie di raid su venti proprietà. I soggetti arrestati erano riusciti a raccogliere materiale per costruire ordigni esplosivi improvvisati e avevano anche tentato di acquistare armi con l’obiettivo di lanciare una serie di attacchi in tutta la Danimarca. Le autorità non hanno però reso note le tempistiche e nemmeno i luoghi che i terroristi volevano colpire. Non si esclude che nelle prossime ore possano esserci altri arresti.